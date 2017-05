Kleine uitslagen op rustig Damrak

De AEX-index noteerde maandag rond elf uur 0,1% lager op 527,3 punten, bij lage omzetten. De AMX-index stond tegelijkertijd 0,3% lager op 795,1 punten.

De beurs van Londen is gesloten vanwege Spring Bank Holiday. Parijs daalde 0,1%, Frankfurt stond rond het vorige slot.

Op Wall Street sloot de Dow Jones-index vrijdag vrijwel onveranderd. Vandaag zijn de Amerikaanse beurzen gesloten wegens Memorial Day.

Nu het cijferseizoen vrijwel ten einde is, hebben beleggers deze week vooral oog voor macro-economische cijfers. Zo komt vrijdag het belangrijke Amerikaanse banenrapport.

De AEX-index werd maandag aangevoerd door digitaal beveiliger Gemalto met een winst van 1%. Verzekeraar NN won 0,8%, Supermarktconcern Ahold steeg 0,3%.

AkzoNobel daalde 0,3%. De ondernemingskamer velt maandag een oordeel in de zaak die door een groep Akzo-aandeelhouders onder aanvoering van activistische aandeelhouder Elliott was aangespannen. Zij eisen onder meer de aanstelling van een of meer onafhankelijke commissarissen om toe te zien op gesprekken met PPG Industries. De Amerikanen willen Akzo nog altijd inlijven.

Chipmachinegigant ASML daalde 0,5%. Toezichthouders in de VS zijn een onderzoek gestart naar de software van een aantal digitale camera's van Nikon, na klachten van ASML en lenzenleverancier Carl Zeiss. Mogelijk is inbreuk gemaakt op patenten.

ArcelorMittal stond 0,1% hoger. Het concern heeft samen met zijn Italiaanse partner Marcegaglia volgens bronnen de overnamestrijd rond het Italiaanse Ilva definitief in zijn voordeel beslecht. Verder heeft de Europese staalsector zijn zorgen uitgesproken over nadelige gevolgen van plannen met emissierechten van de Europese Unie.

Kabelaar Altice sloot de rij bij de hoofdfondsen met een verlies van 0,8%.

In de Midkap stond bouwer BAM onderaan met een verlies van 1%. Dit weekeinde kwam het bedrijf negatief in het nieuws doordat een parkeergarage die BAM in aanbouw heeft bij Eindhoven Airport deels instortte. Volgens KBC is de schade voor het bouwbedrijf maximaal €10 tot 12 miljoen euro, gelijk aan de projectsom.

Verzekeraar ASR ging bij de middelgrote fondsen aan de leiding met een stijging van 1,1%. Woensdag komt het bedrijf met kwartaalcijfers.