Om tien uur stond de AEX 0,2% lager op 526,9 punten, na bij opening onder 525 punten te zijn gedoken. De AMX steeg 0,1% naar 797,5 punten.

Elders in Europa veerden de beursgraadmeters ook op van hun openingsverliezen. Frankfurt stond onveranderd en Parijs zakte 0,5%.

De futures wezen op een vlakke start van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag.

Op de Aziatische beurzen bleven de koersschommelingen vanochtend beperkt. De Japanse Nikkei-index sloot vrijwel onveranderd.

Vanochtend vroeg bleek dat het Franse consumentenvertrouwen het hoogste niveau sinds 2007 heeft bereikt. En dat de afzetprijzen van de Nederlandse industrie in april flink zijn gestegen. Beleggers trokken zich hier weinig van aan. Ze hadden meer oog voor de sterke opmars van Labor-kandidaat Corbyn in de peilingen van de Britse verkiezingen. De Conservatieven onder leiding van premier Theresa May hebben nog maar zes procentpunten voorsprong.

Bij de Nederlandse fondsen belandde AkzoNobel met een min van 1,4% onderaan. De verfproducent won bij de Ondernemingskamer een zaak van een groep aandeelhouders. Dit verkleint de kans op een overname door het Amerikaanse PPG.

ABN Amro en ING verloren 0,9% respectievelijk 0,8%, ondanks koersdoelverhogingen door zakenbank Kepler naar €27,70 en €16,20.

SBM Offshore blonk met een winst van 1,1% uit, na een herhaald koopadvies en een koersdoelverhoging naar €18,50 door ING.

In de AMX stonden kunstmestfabrikant OCI en staalfabrikant Aperam met minnen van 1,4% respectievelijk 1,2% onderaan.

Op de lokale markt liet het in zwaar weer verkerende Esperite een krachtig herstel van 28% zien. In het eerste handelsuur werden bijna 1 miljoen aandelen (in dubbeltellingen) verhandeld. Dat is ongekend voor het stamcelopslagbedrijf, dat tijdens topdagen in de afgelopen twaalf maanden niet verder kwam dan 0,9 miljoen aandelen.

Er werd nog niet gehandeld in advies- en ingenieursbureau Oranjewoud, dat maandag nabeurs kwartaalcijfers publiceerde.

