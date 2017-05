De AEX noteerde rond tien uur een fractie lager bij 525,1 punten. De AMX noteerde toen een fractie lager bij 798,2 punten.

Uit Azië kwam weinig richting: de Nikkei in Japan sloot 0,2% lager, de Hangseng-index dikte met 0,2% aan. Aandelen stegen op betere signalen over China, vooral de inkoopmanagersindex met een stand van 51,2 (verwachting 51,0). De Japanse industrie bleek in april flink te zijn vergroot ten opzichte van vorig jaar.

Wall Street bleef dinsdagavond ook dicht bij huis, maar cirkelde rond records. De Dow verloor 0,2%, de Nasdaq won 0,1%.

Brentolie werd 1% goedkoper en per vat $51,70. De euro bleef vlak bij $1,1173.

Heineken gewild

Heineken (+0,4%) ging aan kop met defensieve aandelen als Unilever (+0,4%), Wolters Kluwer (+0,3%) en RELX (+0,2%).

ArcelorMittal (-2,4%) werd het meest verhandeld. De sector voert de druk op Europese landen op om de importheffing te beperken.

AkzoNobel (+0,1%) weet weer de schijnwerpers op zich gericht. Jager PPG Industries krijgt van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geen extra tijd om zijn volgende stap te bepalen in de overnamestrijd. BlackRock verkleinde zijn belang in het verf- en chemiebedrijf.

Ook bij de hoofdfondsen beweegt ING (-0,5%) mogelijk op een advieswijziging. Het advies voor de bank werd door analisten van HSBC verlaagd naar houden van kopen.

NN Group (-1,6%) werd het meest verkocht.

Midkapper ASR (+3,1%) kwam met eerstekwartaalcijfers naar buiten. De verzekeraar heeft naar eigen zeggen een sterk kwartaal achter de rug, waarbij het minder uit hoefde te keren voor schade bij zijn klanten, geholpen door gunstige weersomstandigheden.

Air France KLM (+2,3%) deed opnieuw goede zaken.

Woensdag is de laatste dag voor beursfonds Delta Lloyd. De juridische fusie met branchegenoot NN Group (Nationale-Nederlanden), die de verzekeraar vorige maand overnam, wordt op 1 juni van kracht.

Bij de smallcaps noteerde Probiodrug 2,8% winst.

Stamcelbank Esperite (+12%) meldde de reden waarom de koers afgelopen twee dagen zo explodeerde. Het concern kondigde een deal aan met enkele obligatiehouders. Aandeelhouder European Select Growth investeerde €350.000 op verzoek van Esperite via een inschrijving in nieuwe obligaties.

Value8 (+1%) presteerde na opening beurs positieve kwartaalcijfers.

Holland Colours (+0,8%) opende ook de boeken over het boekjaar 2016-2017. Het bedrijf realiseerde daarin een fiks hogere nettowinst. Daarbij profiteerde de producent van verfpigmenten van economische groei in met name de Verenigde Staten, Canada en Indonesië.

Beursuitbater Euronext (+0,3%) ziet operationeel directeur Jos Dijsselhof per 1 juni vertrekken. Waarom hij vertrekt werd niet bekendgemaakt. Alain Courbebaisse komt in dienst per 7 juni als informatie- en technologiedirecteur.

