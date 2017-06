'Licht hoger begin voor Damrak'

AkzoNobel weet de aandacht op zich gericht. Het Amerikaanse PPG Industries moet voor het einde van de dag laten weten of het de jacht op Akzo, in ieder geval voorlopig, opgeeft. Of het bedrijf dient een voorlopig biedingsbericht ter goedkeuring in bij toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM), zonder een overnamedeal te hebben gesloten met het bestuur van zijn prooi.

Op het Damrak kondigde Gemalto een nieuwe order aan. De digitale beveiliger gaat rijbewijzen maken voor meerdere Canadese provincies. Financiële details van de order zijn niet bekendgemaakt.

Philips

Philips kondigde een aantal stappen aan in de zorg voor kankerpatiënten. In samenwerking met andere onderzoekspartijen wil het in gezondheidszorg gespecialiseerde technologieconcern methodes voor diagnose en behandeling beter en nauwkeuriger, maar ook toegankelijker en betaalbaarder maken.

Morgan Stanley heeft weer een stabiliseringsactie ondernomen rondom bouwbedrijf VolkerWessels, dat onlangs terugkeerde op de beurs in Amsterdam. De bank was als zogeheten stabilisatie-agent betrokken bij de beursgang van het bouwbedrijf.

Olie

De Europese beurzen lieten woensdag weinig beweging zien. De AEX-index in Amsterdam sloot 0,3 procent lager op 524,07 punten. De MidKap ging vlak de handel uit op 798,19 punten. Frankfurt won 0,1 procent, Parijs en Londen zakten tot 0,4 procent.

Ook de aandelenbeurzen in New York eindigden woensdag zonder grote uitslagen. Bankaandelen en energiebedrijven waren wel uit de gratie, na enkele tegenvallende economische cijfers en een daling van de olieprijzen. De Dow-Jonesindex sloot 0,1 procent lager op 21.008,65 punten. De bredere S&P 500 verloor ook 0,1 procent, op 2411,80 punten, en technologiegraadmeter Nasdaq speelde eveneens dat percentage kwijt, bij 6198,52 punten.

De euro was donderdag voorbeurs 1,1234 dollar waard, tegen 1,1234 dollar bij het Europese beursslot op woensdag. De olieprijzen toonden wat herstel na de daling een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,9 procent tot 48,77 dollar. Brentolie werd 0,9 procent duurder en kostte 51,20 dollar per vat.