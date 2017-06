Om kwart voor drie stond de AEX 0,5% hoger op 526,7 punten. De AMX noteerde 0,5% in de plus op 802,1 punten.

Elders in Europa zat de stemming er ook goed in. Frankfurt en Parijs wonnen 0,4% respectievelijk 0,7%.

Wall Street opent om half vier naar verwachting met kleine winsten.

Het ADP meldde om kwart over twee dat er vorige maand 253.000 banen bij zijn gekomen in de VS, veel meer dan economen hadden voorzien. Eerder vandaag kwamen er al meevallende industriële cijfers uit Europa naar buiten.

Hoewel vooral in Europa de politieke zorgen zijn afgenomen en het economisch goed gaat, adviseert beleggingsadviseur Rein Schutte van Indexus beleggers enige voorzichtigheid in acht te nemen. ,,Een correctie van meer dan 5% hoort er gewoon bij, maar heeft zich sinds februari vorig jaar niet voorgedaan. Deze valt echter moeilijk te timen en daarom zou ik aandelenposities zeker niet sterk afbouwen. Maar winsten iets afromen lijkt mij wel verstandig."

Kabelmaatschappij Altice stond bij de Nederlandse hoofdfondsen met een plus van 2,6% bovenaan.

Philips klom 2%, na de aankondiging van een aantal stappen in de zorg voor kankerpatiënten. In samenwerking met andere onderzoekspartijen wil het in gezondheidszorg gespecialiseerde technologieconcern methodes voor diagnose en behandeling beter en nauwkeuriger, maar ook toegankelijker en betaalbaarder maken.

Heineken (+0,7%) rondde de overname van de Braziliaanse tak van zijn Japanse branchegenoot Kirin ter waarde van omgerekend €664 miljoen af.

Gemalto steeg 0,6%, in reactie op de ontvangst van een nieuwe order. De digitale beveiliger gaat rijbewijzen maken voor meerdere Canadese provincies.

AkzoNobel hield het verlies tot een minimale 0,2% beperkt. PPG Industries geeft de jacht op de verfproducent voorlopig op, maar dat kwam niet als een verrassing. Bovendien zou de Amerikaanse branchegenoot begin volgend jaar alsnog met een bod kunnen komen.

De Midkap werd aangevoerd door Air France KLM, dat 2,4% won.

Technologiebedrijf TKH Group steeg 2,1%, dankzij een koersdoelverhoging door KBC Securities naar €53 bij een ongewijzigd koopadvies.

Esperite steeg op de lokale markt 10,7%. Het European Select Growth Opportunities Fund tekent weer in op een financieringstranche van het stamcelopslagbedrijf, dat hierdoor financieel nog verder opkrabbelt.

Kaartenmaker AND zakte 0,6%. Het bedrijf heeft een eerste versie van een speciale kaart voor zelfrijdende auto's gemaakt.

