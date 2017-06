De AEX eindigde 0,6% hoger op 527 punten. De AMX steeg 0,8% naar 804,3 punten.

Elders in Europa zat de stemming er ook goed in. Frankfurt en Parijs wonnen 0,4% respectievelijk 0,7%.

Beleggingsstrateeg Ben Steinebach van ABN Amro schrijft de mooie plussen in Europa vooral toe aan het meevallende economische nieuws van vandaag. ,,De door ADP gerapporteerde banengroei in de VS over mei was veel beter dan verwacht. Wel ben ik enigszins sceptisch, want het cijfer is geen goede indicatie van het officiële banenrapport op vrijdag. Voorts waren de inkoopmanagersindices uit Europa vanochtend een opsteker."

Steinebach meent dat de sterke opmars van de aandelenbeurzen sinds eind vorig jaar gerechtvaardigd is. ,,Het gaat goed met de economie en met de winstgevendheid van bedrijven. Bovendien zijn de politieke risico's afgenomen. Over een week vinden nog wel de Britse verkiezingen plaats. Maar ook als premier May een grote overwinning behaalt, zal EU-handelaar Barnier op dezelfde manier blijven onderhandelen.

Een mogelijke terugtrekking uit het klimaatakkoord door de VS zal volgens Steinebach weinig gevolgen voor de financiële markten hebben. ,,Sowieso is het de vraag of Trump dit juridisch kan doen. Bovendien zijn er diverse Amerikaanse staten die door willen gaat met het akkoord. De samenwerking tussen de VS en Europa kan wel verder onder druk komen. Maar belangrijk is dat Europa van zijn eigen kracht uitgaat."

Beleggingsadviseur Rein Schutte van Indexus is het in grote lijnen eens met Steinebach, maar ziet wel reden enige voorzichtigheid in acht te nemen. ,,Een correctie van meer dan 5% hoort er gewoon bij, maar heeft zich sinds februari vorig jaar niet voorgedaan. Deze valt echter moeilijk te timen en daarom zou ik aandelenposities zeker niet sterk afbouwen. Maar winsten iets afromen lijkt mij wel verstandig."

Kabelmaatschappij Altice eindigde bij de Nederlandse hoofdfondsen met een plus van 2,4% bovenaan.

Philips klom 1,7%, na de aankondiging van een aantal stappen in de zorg voor kankerpatiënten. Het bedrijf wil methodes voor diagnose en behandeling beter en nauwkeuriger, maar ook toegankelijker en betaalbaarder maken.

Gemalto steeg 0,6%, in reactie op de ontvangst van een nieuwe order. De digitale beveiliger gaat rijbewijzen maken voor meerdere Canadese provincies.

Heineken (+0,3%) rondde de overname van de Braziliaanse tak van zijn Japanse branchegenoot Kirin ter waarde van omgerekend €664 miljoen af.

Het bericht dat PPG Industries geen bod uitbrengt deed AkzoNobel aanvankelijk een paar procent dalen, maar de verfproducent krabbelde geleidelijk op naar een 0,7% hoger slot. De beslissing van de Amerikaanse branchegenoot kwam niet als een verrassing en bovendien kan er begin volgend jaar alsnog een bod komen.

De Midkap werd aangevoerd door TKH Group. Het technologiebedrijf steeg 2,5%, dankzij een koersdoelverhoging door KBC Securities naar €53 bij een ongewijzigd koopadvies.

Esperite sloot op de lokale markt 5% hoger. Het European Select Growth Opportunities Fund tekent weer in op een financieringstranche van het stamcelopslagbedrijf, dat hierdoor financieel nog verder opkrabbelt.

Kaartenmaker AND won 0,6%. Het bedrijf heeft een eerste versie van een speciale kaart voor zelfrijdende auto's gemaakt.

