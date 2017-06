Het venijn zit de komende handelsweek duidelijk in de staart. Terwijl de Amsterdamse beurs zich opmaakt voor een kalme sessie op Tweede Pinksterdag, kan er aan het einde van de week turbulentie ontstaan. Donderdag vinden namelijk de vervroegde verkiezingen plaats in Groot-Brittannië.

Pond onder druk?

Volgens de laatste opiniepeilingen mag premier Theresa May zich verheugen op een grotere meerderheid voor haar Conservatieve Partij in het Lagerhuis. Dat zou tevens haar positie versterken in de naderende onderhandelingen met de EU over het vertrek van de Britten uit de unie.

Het Engelse pond kan echter onder zware druk komen als premier May haar meerderheid in het parlement ziet krimpen, waarschuwt beleggingsstrateeg Andrew Belshaw (Western Asset Management). "Een onduidelijke verkiezingsuitslag kan ook het streven naar een soepele Brexit schaden."

Beleggers hebben donderdag eveneens speciale aandacht voor het rentebesluit van de ECB. De algemene verwachting is dat ECB-president Mario Draghi de rente ongewijzigd laat. ING-econoom Carsten Brzeski gaat er verder vanuit dat Draghi geen indicatie geeft over een wijziging van zijn stimulerende monetaire beleid. De centrale bank koopt momenteel maandelijks voor €60 miljard aan obligaties op om de Europese economie extra aan te jagen.

Jaarcijfers Bols

Voor beleggers op de Amsterdamse beurs is er volgende week weinig bedrijfsnieuws te verwachten. Wel komt drankenmaker Lucas Bols donderdag met de resultaten over het gebroken boekjaar 2016/2017. Donderdagmiddag komen de aandeelhouders van chipbedrijf RoodMicrotec bijeen voor hun jaarlijkse vergadering. Kunstmestfabrikant OCI houdt dan eveneens een aandeelhoudersvergadering.