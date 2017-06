AEX-index noteerde rond twaalf uur bij net zestien miljoen aandelen 0,3% lager bij 525,1 punten. De AMX-index stond toen 0,2% in de min bij 805,5 punten.

Vanwege Pinksteren blijven veel beurzen, waaronder die in Frankfurt, vandaag gesloten. Londen koerste met licht verlies.

Cijfers van de Europese dienstensector vielen terug, maar de totale groei bleef stabiel. De mondiale economie zal dit jaar volgens de Wereldbank met 2,7% stijgen.

,,Eigenlijk zonde dat we open zijn, er wordt nauwelijks gehandeld nu Frankfurt gesloten is, toch richtpunt voor veel handelaren. De afwijkingen zijn gering. De belegger kijkt uit naar de Amerikaanse macrocijfers die vanmiddag komen", aldus handelaar Rein Schutte van Indexus.

VS richtpunt

De Amerikaanse beurzen sloten vrijdag met winst en gingen naar recordstanden. De S&P 500-index sloot 0,4% hoger. Futures voor de grote indices stonden opnieuw hoger.

Vanmiddag staan in de VS de inkoopmanagerscijfers op de agenda, evenals die voor de arbeidsproductiviteit, zijn fabrieksorders en het consumentenkrediet.

Brentolie steeg aanvankelijk met rond 1,4% en zakte naar 0,6% winst. Olieproducent Qatar werd na vermeende steun aan Iran en terreurbewegingen geïsoleerd door onder andere OPEC-aanvoerder Saoedi-Arabië. De beurs van Qatar zakte met 6%.

De euro toonde licht verlies tegen de dollar bij $1,1265, na een stijging met 3% vorige week. De greenback reageerde op zwakke banencijfers van vrijdag. Volgens ING Research is dat onvoldoende om de Federal Reserve van zijn volgende renteverhoging in juni af te houden.

Het VK verwerkte het laatste nieuws over de aanslag in Londen. Donderdag vinden de vervroegde verkiezingen plaats in Groot-Brittannië. Het Britse pond noteerde tegen de euro 1,1421, een lichte daling. ,,Sinds half mei is het pond aan het afkalven, het speelt al wat langer", nuanceert Schutte.

Banco Popular verloor 13% op de beurs. Het heeft een gat in zijn balans. Banco Popular is in moeilijkheden geraakt door vastgoedleningen waarvan twijfelachtig is geworden of ze nog kunnen worden afgelost.

Shell geeft gas

Bij de hoofdfondsen profiteerde digitale beveiliger Gemalto (+0,4%) van de zoektocht naar een schuilplaats en de goede orderstroom. Oliebedrijf Shell steeg 0,2%.

Staalmaker ArcelorMittal werd het meest verhandeld maar ging onderin achteruit met 1,1% met Unibail Rodamco (-1,2%).

Defensieve aandelen als Unilever en Heineken bewogen vrijwel niet.

Financial ING volgde in volumes, met 0,1% verlies. NN noteert ex dividend.

In de midkap waren er minimale winsten voor Refresco en Sligro, PostNL stond onderin met 0,9% verlies.

