Galapagos daalt op rode AEX

Rond 12.50 uur stond de AEX 0,3% lager op 522,9 punten. De Midkap daalde 0,4% naar 800,6 punten. De koersenborden in Frankfurt (-0,5%), Parijs (-0,3%) en Londen (-0,2%) kleurden eveneens rood.

"Beleggers zijn voorzichtig, aangezien donderdag een belangrijke dag is voor de financiële markten", constateerde marktanalist Ron van der Does (IG). "Op die dag zijn de Britse verkiezingen en komt de Europese Centrale Bank bijeen. Bovendien getuigt voormalig FBI-baas James Comey dan over de Russische inmenging bij de Amerikaanse verkiezingen."

De Britse premier Theresa May leek te kunnen rekenen op een overwinning bij de verkiezingen van donderdag, maar haar voorsprong op Labour-leider Jeremy Corbyn slinkt. De laatste peilingen van YouGov wijzen uit dat May nog slechts een voorsprong van 4 procentpunten heeft.

Wall Street opent vanmiddag naar verwachting met kleine verliezen. De Amerikaanse beurzen sloten maandagavond 0,1% lager.

In de AEX stond staalproducent ArcelorMittal met een min van 2,7% onderaan. Biotechnologiebedrijf Galapagos leverde 2,4% in. "Beleggers zijn het erover eens dat de koersexplosie van Galapagos van het afgelopen jaar misschien iets te veel van het goede is geweest. Dat is de reden dat er op grote schaal winst wordt genomen", aldus beursman Van der Does. De beurskoers van Galapagos is sinds medio april met €13 gedaald.

Heineken was met een plus van 0,6% een spaarzame stijger. Na jaren van stilstand heeft de bierbrouwer het merk Amstel weer aan het groeien gekregen. Vopak was de grootste winnaar onder de hoofdfondsen met een plus van 0,7%.

In de Midkap stond kunstmestbedrijf OCI met een min van 3,5% onderaan. PostNL verloor 1,5%, nadat zakenbank JPMorgan een neutraal-advies op de post- en pakjesbezorger plakte.

Air France KLM klom 3,9%. Donderdag beslissen de Franse piloten of ze instemmen met het plan om een prijsvechter voor lange afstanden te lanceren.

ASR won 1,5%, gesteund door een adviesverhoging door Morgan Stanley naar 'overwegen'. Bovendien kondigde de verzekeraar de lancering van een hypotheekfonds aan.

Smallcapfonds TMG steeg 0,6%. Dinsdagochtend belandde de uitgever van onder meer De Telegraaf voor het eerst in drie maanden onder €6. Aandeelhouders hebben tot 15 juni de tijd om hun stukken tegen die prijs aan het Belgische Mediahuis en VP Exploitatie aan te bieden. John de Mol wil twee kwartjes meer per aandeel betalen, maar heeft nog altijd geen officieel bod gelanceerd.

Takeaway zakte 0,1%. Zijn concurrent Delivery Hero gaat binnenkort naar de Duitse beurs. Tevens werd bekend dat Takeaway-dochter Thuisbezorgd.nl dinsdag in Den Haag is gestart met het bezorgen van snacks van Kentucky Fried Chicken. Binnen enkele weken wordt deze service uitgebreid naar Amsterdam en Eindhoven.

Beleggers leken niet ongelukkig met het vertrek van Ajax-trainer Peter Bosz. De voetbalclub won 1,6%.

