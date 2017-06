'Kleine min voor Damrak bij opening'

Aan het bedrijvenfront staat Banco Popular in de schijnwerpers. De in financiële problemen geraakte Spaanse bank wordt overgenomen door zijn Spaanse branchegenoot Banco Santander voor de symbolische prijs van 1 euro. Wel haalt Santander voor circa 7 miljard euro aan extra kapitaal op op de financiële markten.

Op het Damrak kondigde Van Lanschot Kempen aan de Nederlandse vermogensbeheeractiviteiten van de Zwitserse bank UBS over te nemen. Dat onderdeel beheert in Nederland voor circa 2,6 miljard euro aan vermogen. Van Lanschot betaalt in eerste instantie 28 miljoen euro aan UBS. De definitieve prijs zal afhangen van het bedrag aan beheerd vermogen dat uiteindelijk overgaat van UBS naar Van Lanschot.

Grotere daling

Op macro-economisch terrein werd bekendgemaakt dat de fabrieksorders in Duitsland in april met 2,1 procent zijn gedaald ten opzichte van de voorgaande maand. In maart stegen de bestellingen voor Duitse fabrieken nog met een bijgestelde 1,1 procent. De daling in april is groter dan voorzien.

De Amerikaanse en Europese aandelenmarkten deden dinsdag opnieuw een stap terug. In New York sloot de Dow-Jonesindex 0,2 procent in de min op 21.136,23 punten. De bredere S&P 500 daalde 0,3 procent tot 2429,33 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq zakte eveneens 0,3 procent, tot 6275,06 punten.

Vlak

Op Beursplein 5 eindigde de AEX-index 0,5 procent lager op 521,71 punten. De MidKap daalde eveneens 0,5 procent, tot 800,22 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt leverden tot 1 procent in, de FTSE in Londen sloot nagenoeg vlak.

De euro was woensdag voorbeurs 1,1266 dollar waard, tegen 1,1265 dollar bij sluiting van de Europese beurshandel op dinsdag. Een vat Amerikaanse ruwe olie kostte 0,5 procent minder op 47,94 dollar. Brentolie werd 0,5 procent goedkoper op 49,89 dollar per vat.