'AEX begint hoger aan drukke beursdag'

Het rentebesluit van de ECB zal om 13.45 uur bekend worden gemaakt vanuit Tallinn, Estland. Economen verwachten dat de monetaire beleid onveranderd zal blijven. De centrale bank zal mogelijk wel de inflatieverwachtingen verlagen.

De Britten gaan naar de stembus voor parlementsverkiezingen. Premier Theresa May schreef in april vervroegde verkiezingen uit om een sterkere onderhandelingspositie te krijgen in het brexit-proces. De conservatieve partij van May had destijds een ruime voorsprong op de Labour-partij van Jeremy Corbyn, maar die voorsprong is inmiddels flink geslonken.

Comey

Comey zal getuigen voor de veiligheidscommissie van de Senaat. In een geschreven getuigenis, die woensdag werd gepubliceerd, verklaarde Comey dat president Donald Trump hem heeft gevraagd af te zien van een onderzoek naar ex-veiligheidsadviseur Michael Flynn. Door de getuigenis kan de positie van Trump mogelijk verder onder druk komen te staan.

Aan het bedrijvenfront maakte Credit Suisse bekend 4,3 miljard dollar te hebben opgehaald met de uitgifte van nieuwe aandelen. Met het verse kapitaal versterkt de Zwitserse bank zijn kapitaalbuffer.

Lucas Bols

Op het Damrak opende Lucas Bols zijn boeken. De producent van likeuren en sterke dranken zag de resultaten in het afgelopen boekjaar toenemen. Daarbij profiteerde het bedrijf van groei op eigen kracht en de samenwerking met het Franse Rémy Cointreau bij het merk Passoã.

Telecom- en kabelbedrijf Altice zal mogelijk bewegen op een positief analistenrapport van ING. De analisten van de bank schroefde het koersdoel van het aandeel op.

Gemengd

De Europese beurzen sloten woensdag gemengd. De AEX-index eindigde 0,3 procent hoger op 523,10 punten. De MidKap dikte 0,8 procent aan op 806,78 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren 0,1 procent. Londen sloot 0,6 procent lager.

De euro noteerde 1,1263 dollar, tegen 1,1252 dollar bij het Europese slot op woensdag. De olieprijzen herstelden weer wat na de flinke daling een dag eerder. Een vat Amerikaanse ruwe olie kostte 0,7 procent meer op 46,05 dollar. Brent werd 0,9 procent duurder op 48,47 dollar.