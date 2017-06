Financials gewild op hoger Damrak

De AEX-index stond vrijdag rond tien uur 0,2% hoger op 524,4 punten. De Midkap stond tegelijkertijd 0,3% lager op 805,1punten.

De Britse premier Theresa May kreeg bij de parlementsverkiezingen geen absolute meerderheid in het Lagerhuis, hoewel ze juist had ingezet op een sterker mandaat. Volgens JPMorgan is de kans nu juist toegenomen dat Groot-Brittannië het Brexit-proces moet uitstellen. Analisten van Citi verwachten dat de verkiezingsuitslag betekent dat May hoogstwaarschijnlijk zal vertrekken.

In Londen ging de beurs toch 0,9% omhoog. Frankfurt steeg 0,7%, Parijs kreeg er 0,4% bij.

Op Wall Street sloot de Dow Jones-index donderdag een fractie hoger. Voor vandaag wordt een licht hogere opening verwacht.

In Japan kreeg de Nikkei-index er vrijdag 0,5% bij.

Baggeraar Boskalis was op het Damrak de grootste stijger onder de hoofdfondsen met een winst van 1,1%. Ook de financials deden het weer goed. ING won 0,9%, ABN Amro steeg 0,5%.

Akzo stijgt 0,3%. De activitische aandeelhouder Elliott heeft zijn belang in het verf- en chemieconcerner verhoogd. Het belang was 3,25% en is nu 5,01%, zo valt op te maken uit de registers van de toezichthouder.

Onderaan in de AEX-index staan de oliefondsen. Shell verliest 0,6%, tankopslagbedrijf Vopak daalt 0,6%.

In de MidKap ging verzekeraar ASR aan kop met een winst van 1,4%. Air France KLM steeg 1,1%. De vliegmaatschappij heeft in de voor Schiphol zeer drukke meimaand 2,9 miljoen passagiers vervoerd, ruim 10% meer dan een jaar eerder.

IMCD daalt 1,8%. ING schroefde zijn aanbeveling voor de chemicaliëndistributeur terug.

Onderaan in de Midkap stond Philips Lighting met een verlies van 2,6%. Vrijdag werd bekend dat het Amerikaanse industriële conglomeraat General Electric van plan is zijn verlichtingsdivisie te verkopen. Volgens GE zijn inmiddels onderhandelingen begonnen met potentiële kopers. ING denkt dat Philips Lighting zijn traditionele lampenactiviteiten zal behouden, gezien de goede prestaties sinds de beursgang.