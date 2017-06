De AEX stond om vier uur 0,7% hoger op 527,1 punten. De AMX klom 1% naar 815,7 punten.

Elders in Europa zat de stemming er ook aardig in. De beurzen van Frankfurt en Parijs stegen 0,6%.

De Amerikaanse beurzen zijn hoger van start gegaan. Na een half uur handel stond de Dow Jones-index 0,3% hoger en had de Nasdaq-index 0,1% gewonnen.

Dat de Britse premier Theresa May geen absolute meerderheid in het Lagerhuis heeft gekregen, vergroot de onzekerheid rond onder meer de Brexit-onderhandelingen. Dit was terug te zien in de tik voor het Britse pond van rond de 1,5%.

Dat de aandelenbeurzen wel terrein wonnen, is volgens hoofdeconoom Luc Aben (Van Lanschot Bankiers) het zoveelste bewijs dat beleggers vrijwel nergens door van slag raken. ,,Dat zagen we donderdag ook weer met de getuigenis van voormalig FBI-chef Coney. Wel is het zo dat de uitslag van de verkiezingen in het VK de kans op een gematigde Brexit heeft doen toenemen.

Aben zoekt de oorzaak voor de gestage opmars van de aandelenmarkten in het ruime monetaire beleid in combinatie met de goede economische omgeving en de sterke bedrijfscijfers. ,,Beleggers hebben daardoor minder aandacht voor politieke ontwikkelingen."

De econoom meent dat optimisme voorlopig op zijn plaats blijft. ,,Ik zie het pas tot een omslag komen als zich een gebeurtenis voordoet waar absoluut geen rekening mee is gehouden. Of als blijkt dat het economisch toch minder goed gaat dan de aandelenmarkten nu suggereren. Hoewel de olieprijzen recent behoorlijk zijn gedaald, zie ik hier weinig risico's. Zolang de economieën van vooral de opkomende markten blijven groeien, kunnen de olieprijzen zich boven $40 handhaven."

Vermogensbeheerder Stan Westerterp van JNVB toont zich eveneens positief. ,,De rentestanden blijven waarschijnlijk langdurig heel laag. Bij dit nieuwe normaal is het verstandig in aandelen te blijven zitten, zeker als deze een goed dividend bieden."

Verzekeraar Aegon was op het Damrak de grootste stijger onder de hoofdfondsen met een winst van 2,4%. Speciaalchemiebedrijf DSM klom 1,8%.

AkzoNobel steeg 0,9%. Elliott heeft zijn belang in het verf- en chemieconcern verhoogd van 3,25% naar 5,01%. De activistische aandeelhouder vertrouwt er mogelijk op dat de Amerikaanse branchegenoot PPG later alsnog een overnamebod lanceert.

Tankopslagconcern Vopak bleef achter met een verlies van 0,7%.

Bij de middelgrote fondsen ging Air France KLM met een winst van 3,9% aan kop. De vliegmaatschappij heeft in de voor Schiphol zeer drukke meimaand 2,9 miljoen passagiers vervoerd, ruim 10% meer dan een jaar eerder.

Chemicaliëndistributeur IMCD daalde 0,5%, na door ING van de kooplijst te zijn gehaald.

Philips Lighting verloor 0,1%, in reactie op een afwaardering door de Amerikaanse bank Citi. Vrijdag werd bekend dat het Amerikaanse industriële conglomeraat General Electric van plan is zijn verlichtingsdivisie te verkopen.

Een koopadvies van Bank Degroof Petercam stuwde smallcap BeterBed 8% omhoog.

Heijmans steeg 3,6%, dankzij een koopadvies van Kepler Cheuvreux.

Avantium won op de lokale markt 3,2%, dankzij het nieuws dat het biotechnologiebedrijf over anderhalve week in de AScX wordt opgenomen.

