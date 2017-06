De AEX stond om half drie 0,3% hoger op 525,1 punten. De AMX klom 0,6% naar 812,2 punten.

Elders in Europa zat de stemming er ook aardig in. De beurzen van Frankfurt en Parijs stegen 0,4% respectievelijk 0,3%.

Na de kleine plussen op donderdag wezen de indexfutures op een licht hogere opening van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag.

Dat de Britse premier Theresa May geen absolute meerderheid in het Lagerhuis heeft gekregen, vergroot de onzekerheid rond onder meer de Brexit-onderhandelingen. Dit was terug te zien in de tik voor het Britse pond van rond de 1,5%.

Dat de aandelenbeurzen wel terrein wonnen, vindt vermogensbeheerder Stan Westerterp van JNVB opmerkelijk. ,,Maar ik verbaas mij al langer over de rust op de markten. Wie naar de grafieken van de afgelopen twaalf maanden kijkt, zal denken dat er nauwelijks iets gebeurd is. Maar niets is minder waar."

Westerterp zoekt de oorzaak in het accomoderende beleid van de centrale banken. ,,Zij houden de rente zeer laag en het lijkt erop dat dit heel lang het geval blijft. Bij dit nieuwe normaal is het verstandig in aandelen te blijven zitten, zeker als deze een goed dividend bieden."

Verzekeraar Aegon was op het Damrak de grootste stijger onder de hoofdfondsen met een winst van 1,4%. Baggeraar Boskalis en speciaalchemiebedrijf DSM klommen 1,2%.

AkzoNobel steeg 0,7%. Elliott heeft zijn belang in het verf- en chemieconcern verhoogd van 3,25% naar 5,01%. De activistische aandeelhouder vertrouwt er mogelijk op dat de Amerikaanse branchegenoot PPG later alsnog een overnamebod lanceert.

Tankopslagconcern Vopak bleef achter met een verlies van 0,7%.

Bij de middelgrote fondsen ging verzekeraar ASR aan kop met een winst van 3%. Air France KLM steeg 1,1%. De vliegmaatschappij heeft in de voor Schiphol zeer drukke meimaand 2,9 miljoen passagiers vervoerd, ruim 10% meer dan een jaar eerder.

Onderaan stond Philips Lighting met een verlies van 1,3%, in reactie op een afwaardering door de Amerikaanse bank Citi. Vrijdag werd bekend dat het Amerikaanse industriële conglomeraat General Electric van plan is zijn verlichtingsdivisie te verkopen.

Chemicaliëndistributeur IMCD daalde 0,5%, na door ING van de kooplijst te zijn gehaald.

Smallcap Heijmans steeg 4,4%, dankzij een koopadvies van Kepler Cheuvreux.

Avantium won op de lokale markt 3,2%, dankzij het nieuws dat het biotechnologiebedrijf over anderhalve week in de AScX wordt opgenomen.

