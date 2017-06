Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

ASML onderuit in lagere AEX

37 min geleden DFT

Het Damrak is vanochtend lager van start gegaan. Beleggers namen winst, bij gebrek aan richtinggevend nieuws. Bovendien waren ze in afwachting van het Amerikaanse rentebesluit woensdagavond. Vooral ASML had het zwaar.