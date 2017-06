Om elf uur stond de AEX 0,8% lager op 523,2 punten. De AMX daalde 1,4% naar 804,1 punten.

Elders in Europa deden de beurzen ook een stap terug. Frankfurt en Parijs verloren 0,6% respectievelijk 0,7%.

De indexfutures wezen op een licht lagere opening van Wall Street. De Nasdaq-index dreigt nog eens 1% te verliezen, na de min van 1,8% op vrijdag.

Het Britse pond hield zich staande, na het verlies van 1,5% op vrijdag volgend op de teleurstellende verkiezingsuitslag van premier May. Beleggers hadden weinig oog voor de stevige verkiezingswinst van de partij van Emmanuel Macron in de Franse parlementsverkiezingen.

De beurshandel staat deze week vooral in het teken van het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank. Beleggers kijken niet zozeer uit naar het besluit - de rente gaat vrijwel zeker omhoog - als wel naar de toelichting door Fed-voorzitter Janet Yellen. Deze kan aanwijzingen bevatten over het toekomstige rentebeleid.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen belandde chipmachinebouwer ASML met een min van 3,7% onderaan, in navolging van de stevige verliezen van Amerikaanse technologiefondsen op vrijdag.

Kabelmaatschappij Altice volgde met een min van 1,%. Voedings- en wasmiddelengigant Unilever zakte 0,7%.

Hoewel de olieprijzen nauwelijks bewogen, waren de oliefondsen in trek. Tankopslagbedrijf Vopak klom 1,8% en Shell won 1%.

Ook bij de middelgrote fondsen gingen de toeleveranciers aan de chipsector in de verkoop. Besi en ASMI verloren 4,8% respectievelijk 4,7%.

BAM zakte 1,1%, nadat ING zijn koopadvies en koersdoel van €7 voor de bouwer handhaafde.

Smallcap Probiodrug klom maar liefst 14,2%, dankzij gunstige testresultaten voor zijn middel tegen alzheimer.

TMG steeg 7,1% naar €6,43. Talpa liet vrijdagavond weten nog altijd van plan te zijn om tegen €6,50 per aandeel het mediabedrijf te kopen. Het investeringsvehikel van John de Mol trok ook het verzoek bij de Ondernemingskamer in om een onderzoek in te stellen naar de gang van zaken rond de overnamestrijd.

Pharming won op de lokale markt 3,5%. Beleggers reageerden op een artikel in De Financiële Telegraaf.

In Lavide werd nog niet gehandeld. Het investeringsbedrijf meldde met verschillende overnamekandidaten te praten.

In Veon werd ook nog niet gehandeld. ING handhaafde het koopadvies voor het Russische telecombedrijf, dat begin april zijn opwachting maakte op het Damrak.

