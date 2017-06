De AEX noteerde even voor elf uur 0,3% in de plus op 523,43 punten. De Midkap-index ging 0,4% omhoog naar 803,74 punten.

Elders in Europa veerden de beurzen eveneens op. Frankfurt en Parijs plusten beide 0,5%.

De handel in Amsterdam werd geholpen door de meevallende gang van zaken op Wall Street een dag eerder. De Amerikaanse beurzen wisten de openingsverliezen grotendeels terug te dringen. Eind vorige week gingen vooral de techfondsen in de VS nog in de uitverkoop vanwege hoogtevrees. Morgen zijn alle ogen gericht op het Amerikaanse rentebesluit. De Federal Reserve gaat zo goed als zeker de rente verhogen.

Ook in Azië kleurden de borden overwegend groen. De Nikkei-index leverde vanochtend bij het slot echter 0,1% in.

In de AEX boekte Altice een koerswinst van 1,1%. De Franse kabelaar kondigde maandag nabeurs aan zijn Amerikaanse dochter Altice USA naar de beurs te brengen. In totaal worden ruim 46,5 miljoen stukken (Class A) in de markt gezet. Gemalto kon 1,2% bijschrijven.

Voor de nieuwe koploper Vopak werd 1,3% meer betaald. Galapagos koerste 1,3% hoger.

Heineken behoorde bij de schaarse dalers met een verlies van 0,2%. De Britse mededingingswaakhond CMA wil concessies van het Nederlandse bierconcern bij de overname van de Britse pubs van Punch Taverns. Unilever gleed 0,3% weg. KPN zakte 0,2% onder het slot van maandag.

In de MidKap zakte ASR 1,3%. De Nederlandse staat heeft 25 miljoen aandelen van de verzekeraar verkocht tegen €29 per stuk en daarmee het belang tot 20,9% teruggebracht. ASR heeft zelf 3 miljoen van de eigen aandelen ingekocht.

Lampenfabrikant Philips Lighting viel 1,9% terug na een adviesverlaging door Kempen. Flow Traders liet 1,4% liggen.

ASMI daarentegen nam het voortouw met een vooruitgang van 2%.

Bij de kleinere fondsen stal Sif de show met een koerssprong van 6,2%. Beleggers reageerden verheugd op een Duitse opdracht voor de platformbouwer.

Takeaway hield de opgaande lijn in de voorbije maanden vast. De koers van de maaltijdbezorger steeg 1,7%.

