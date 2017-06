De AEX stond om vijf over half één 0,4% in de plus op 523,8 punten. De Midkap-index ging 0,5% omhoog naar 805,6 punten.

Elders in Europa veerden de beurzen eveneens op. Frankfurt en Parijs plusten 0,6% respectievelijk 0,5%.

De indexfutures wezen op een vlakke tot licht hogere opening van de Amerikaanse beurzen om half vier, na de kleine verliezen op maandag.

De grote vraag die beleggers bezighoudt, is of de recente correctie onder technologieaandelen teneinde is. Analist Youri Sleutel van Lynx heeft hier enig vertrouwen in. ,,Je ziet dat bij een tijdelijke terugval alle beleggers het schip willen verlaten. Maar fundamenteel is er niets veranderd. Wel denk ik dat het gezien de stevige waarderingen verstandig is af en toe wat winst te nemen. En ik adviseer geen substantieel aandeel van de beleggingsportefeuille voor techbedrijven in te ruimen."

De ogen van beleggers zijn ook gericht op het Amerikaanse rentebesluit morgenavond. ,,De rente gaat zo goed als zeker omhoog. Interessanter is de toelichting door Yellen. Hoe kijkt de Fed tegen het economische groeipad en tegen de inflatie aan? Als ze zich dovish uitlaat, zal dat waarschijnlijk positief worden opgepakt door de financiële markten", aldus Sleutel.

In de AEX ging tankopslagbedrijf Vopak met een winst van 1,5% aan kop. Chipmachinefabrikant ASML klom 1,3%, na het verlies van 4% op maandag in reactie op de algehele techmalaise.

Altice won 1%. De Franse kabelaar kondigde maandag nabeurs aan zijn Amerikaanse dochter naar de beurs van New York te brengen.

Heineken behoorde bij de schaarse dalers met een verlies van 0,2%. De Britse mededingingswaakhond CMA wil concessies van het Nederlandse bierconcern bij de overname van de Britse pubs van Punch Taverns.

In de MidKap ging de toeleverancier aan de chipsector ASMI aan kop met een winst van 2,1%, na de val op maandag.

ASR zakte 1,6% naar €29,20. De Nederlandse staat heeft 25 miljoen aandelen van de verzekeraar verkocht tegen €29 per stuk en daarmee het belang tot 20,9% teruggebracht. ASR heeft zelf 3 miljoen van de eigen aandelen ingekocht.

Lampenfabrikant Philips Lighting viel 1,6% terug na een adviesverlaging door Kempen.

Bij de kleinere fondsen stal Sif de show met een koerssprong van 6,7%. Beleggers reageerden verheugd op een Duitse opdracht voor de platformbouwer.

Kiadis Pharma dook maar liefst 14% omlaag, op het bericht dat het biotechnologiebedrijf tegen een stevige korting €5 miljoen via een onderhandse aandelenplaatsing heeft opgehaald.

