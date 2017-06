De AEX-index noteerde rond 12:30 uur 0,8% hoger op 527,3 punten. De Midkap-index ging 0,9% vooruit naar 811,8 punten.

De grote Europese beurzen stonden ook positief. Parijs en Frankfurt dikten beiden 0,8% aan. Londen steeg 0,5%.

Op Wall Street boekten de Dow Jones-index en de S&P500 gisteren nieuwe recordstanden, mede dankzij herstel bij de techfondsen die eerder twee dagen onder vuur lagen. De futures wijzen op een licht hogere opening vandaag.

Vanavond om 20.00 uur krijgen beleggers te horen wat de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) denkt over het rentebeleid en de economische ontwikkelingen in de VS. De Fed zal zeer waarschijnlijk voor de tweede keer dit jaar de rente gaan verhogen. Volgens Roy van Santen, analist bij Lynxx, is het niet te verwachten dat Fed-president Janet Yellen met haar toelichting op het rentebesluit roet in het eten zal gaan gooien.

Hij wijst er op dat de publicatie van de wekelijkse olievoorraden later vanmiddag mogelijk meer impact op het sentiment kunnen hebben. "De olieprijs zit nog steeds onder de $50 per vat en kan verder terugvallen richting het dieptepunt van eerder dit jaar bij een onverwachtse toename van de olievoorraden."

In Azië moest de Nikkei-index in Japan vanochtend 0,1% afstaan. Ook op andere Aziatische beurzen deden beleggers het rustig aan met het oog op het komende Fed-besluit.

In de geheel groengekeurde AEX ging biotechfonds Galapagos aan kop met een winst van 4,5%.

Philips viel ook in de smaak met een plus van 2% op €32,44. Van Santen stelde vast dat Philips het al enige tijd goed doet na de opwaartse doorbraak boven de €29 en nu dicht tegen het hoogste niveau van 2017 aan zit.

Staalconcern Arcelor Mittal steeg 0,9%, geholpen door het grotere optimisme bij het IMF over de groei in China en een adviesverhoging door Exane.

Verzekeraar NN koerste 1,5% hoger. Het bedrijf kreeg een outperform-advies bij Credit Suisse.

ASML dat maandag nog flink uit de gratie was, werd 1,2% meer waard. Citi schroefde het beleggingsadvies voor de chipmachinemaker op naar kopen.

Bij de middelgrote fondsen leidde techbedrijf TKH met een winst van 3,9%. Air France KLM kon 2,9% bijschrijven.

Roestvrijstaalbedrijf Aperam was een negatieve uitzondering met een verlies van 1,3%.

Op het lokale front moest Euronext 3% terrein prijsgeven na de bekendmaking van de Franse banken BNP Paribas en Société Générale gezamenlijk de verkoop van circa 4,4 miljoen aandelen in de beursuitbater, te hebben afgerond.

