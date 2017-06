Om half één stond de AEX-index 1% lager op 516,7 punten. De Midkap-index daalde 1,3% naar 794,1 punten.

Ook elders in Europa gingen aandelen in de verkoop. Frankfurt en Parijs daalden 1% respectievelijk 1,1%.

Na de per saldo kleine verliezen op woensdag wezen de indexfutures op een lager begin van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag. De Nasdaq lijkt zelfs ruim 1% te gaan verliezen.

Beleggingsadviseur Rein Schutte van Indexus schrijft de terugval van de aandelenbeurzen vooral toe aan het negatieve signaal dat de Amerikaanse obligatiemarkt afgeeft. ,,De Fed verhoogde de rente gisteravond met 25 basispunten en mikt op nog één verhoging dit jaar en drie rentestappen in 2018. De obligatierentes lopen daarentegen terug, wat betekent dat obligatiebeleggers voor volgend jaar met een recessie rekening houden. Dat moet je niet negeren, want daar zit het slimme en grote geld."

Toch gelooft Schutte dat de aandelenmarkten hooguit bezig zijn met een correctie. ,,Onderliggend ziet het er zeker in Europa goed uit. De economie draait goed en de gunstige omzet- en winstontwikkeling van bedrijven in het eerste kwartaal lijkt zich in het tweede kwartaal te hebben doorgezet. Maar we wachten al lang op een correctie van 5% tot 10% en wellicht vindt deze beweging nu plaats."

Op het Damrak stond KPN onderaan bij de hoofdfondsen met een min van 2,3%. Chipmachinefabrikant ASML daalde 2,1%. De producent van medische apparatuur Philips volgde met een teruggang van 1,9%.

Beurszwaargewicht Shell ging 0,8% terug. Het concern heeft te lijden onder de recente sterke verzwakking van de olieprijs.

Bij de middelgrote fondsen stond de in de afgelopen maanden hard opgelopen toeleverancier aan de chipsector BESI onderaan met een daling van 3,7%.

Bodemonderzoeker Fugro daalde 1,9%. Zijn Franse branchegenoot CGG heeft bescherming tegen faillissement aangevraagd in Frankrijk en de Verenigde Staten.

Philips Lighting zakte 1,1% na door ING van de kooplijst te zijn gehaald. Analisten van de bank zien op korte termijn geen ontwikkelingen die de koers verder op kunnen stuwen.

Smallcap ForFarmers verloor 0,7%, nadat KBC het veevoederbedrijf van de kooplijst haalde.

TMG liet 1% liggen. Aandeelhouders hebben tot half zes de tijd om hun aandelen tegen €6 aan te bieden aan Mediahuis. Waarschijnlijk hebben weinigen hier gebruik van gemaakt, aangezien Talpa €0,50 extra per aandeel biedt.

