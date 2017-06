Rond kwart voor één noteerde de AEX-index 0,4% hoger op 520,8 punten. De Midkap stond tegelijkertijd 0,5% hoger op 796 punten,

De grote Europese beurzen stonden ook hoger. Parijs, Frankfurt en Londen stegen 0,4% tot 0,9%.

In Japan hield de centrale bank vrijdag de rente conform verwachting onveranderd. De centrale bank bleef daarnaast positief over de economische vooruitzichten van het land. De Nikkei won 0,6%.

Volgens Rein Schutte van Indexus laten de Europese beurzen licht herstel zien na de terughoudendheid van eerder deze week. "De twijfel is vooral in de markt gekomen vanwege de toegenomen nervositeit die sinds afgelopen vrijdag heerst rond de Amerikaanse techsector."

De nieuwe miljardensteun uit het Europese noodfonds om Griekenland financieel lucht te geven waar de internationale geldschieters gisteravond een akkoord over bereikten, werd door beleggers voor kennisgeving aangenomen, stelt Schutte.

Hij verwacht richting de start van het nieuwe cijferseizoen een kabbelend verloop voor de koersen. "Wel is het van belang dat Trump er in zal slagen om zijn belastingplannen nog voor het reces in te gaan dienen bij het Congres , ander kunnen we een mogelijk een zomerdip tegemoet gaan zien."

De opleving van de olieprijs (Brent) die in voorgaande dagen nog flink onder druk was gekomen, droeg ook bij aan het verbeterde sentiment.

Op het Damrak gingen baggeraar Boskalis en Aalberts bij de hoofdfondsen aan kop en wonnen beide 1,5%. Unilever dikte 1,2% aan. Shell (+1,1%) ging ook vooruit. De oliereus profiteerde van een opleving van de olieprijs.

Supermarktconcern Ahold Delhaize stond onderaan in de AEX-index met een verlies van 1,5%. Gisteren duikelde het aandeel al na een winstwaarschuwing door de Amerikaanse concurrent Kroger. ING haalde Ahold Delhaize van zijn Benelux-favorietenlijst vanwege de aanhoudende slechte berichten rond de Amerikaanse markt. ING handhaafde wel het buy-advies. Gemalto moest 0,9% afstaan.

In de Midkap toonde techbedrijf Besi fors koersherstel met een plus van 3%. Arcadis volgde met een koerswinst van 2,8%.

Bodemonderzoeker Fugro daalde 0,6%. Het bedrijf haalde wel een tweejarig contract binnen van het Zwitserse netwerkbedrijf Swissgrid.

Roestvrijstaalbedrijf Aperam stond bij de middelgrote fondsen onderaan met een verlies van 1,5%.