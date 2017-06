De AEX-index eindigde 0,4% hoger op 520,67 punten. De hoofdgraadmeter liet op weekbasis 1,3% liggen. De Midkap klom eveneens 0,4% op 795,18 punten,

De grote Europese beurzen wisten ook terrein terug te winnen. Parijs en Frankfurt stegen 0,7% en 0,4%.

De koersen op het Damrak veerden voorzichtig op na de terughoudendheid in de voorbije handelsdagen. Teeuwe Mevissen, macro-econoom bij Rabobank, benadrukt dat het haperen van de opmars op Wall Street eerder deze week winstnemingen in de hand hebben gewerkt. "Beleggers kregen twijfels doordat de Amerikaanse indices rond de recordstanden nauwelijks meer omhoog gingen."

Verder heeft de recente verzwakking van de olieprijs het sentiment parten gespeeld, stelt Mevissen. "De deal door leden van de OPEC om de bevriezing van de olieproductie te verlengen is grotendeels gecompenseerd door landen die niet verbonden zijn aan OPEC. Verder zijn de Amerikaanse olievoorraden weer opgelopen."

De Rabo-econoom meent dat beleggers de komende tijd vooral zullen kijken naar de daadkracht van de Amerikaanse president Donald Trump. "De aandelenmarkten hebben een versnelling laten zien op het vooruitzicht van grote veranderingen bij onder meer de belastingen, maar Trump heeft tot nu toe nog weinig voor elkaar gekregen."

In de middag kwam tegenvallend nieuws uit de Amerikaanse huizenmarkt. Het aantal in aanbouw genomen woningen daalde 5,5%, terwijl een toename was voorzien. Verder viel het consumentevertrouwen in de VS steviger terug dan vooraf werd verwacht.

Op het Damrak ging Aalberts bij de hoofdfondsen aan kop en won 2,3%. De mediaconcerns deden ook goede zaken. Wolters Kluwer en RELX koersten beide 1,8% in de plus.

Unilever dikte 0,6% aan. RD Shell (+1,4%) ging ook vooruit. De oliereus profiteerde van de aantrekkende olieprijs.

Supermarktconcern Ahold Delhaize stond stijf onderaan in de AEX-index met een aderlating van 9,5% na het nieuws dat onlinegigant Amazon in de Amerikaanse supermarktsector stapt met de overname van Whole Foods. Gisteren duikelde het aandeel ook al na een winstwaarschuwing door de Amerikaanse concurrent Kroger. ING haalde Ahold Delhaize van zijn Benelux-favorietenlijst vanwege de aanhoudende slechte berichten rond de Amerikaanse markt. ING handhaafde wel het buy-advies. Arcelor Mittal moest 1% afstaan.

In de Midkap toonde techbedrijf Besi mooi koersherstel met een plus van 3,1%. Arcadis boekte een winst van 1,1%.

Bodemonderzoeker Fugro daalde 1,5%. Het bedrijf haalde wel een tweejarig contract binnen van het Zwitserse netwerkbedrijf Swissgrid.

Roestvrijstaalbedrijf Aperam onderging een verlies van 2%.

Bij de kleinere fondsen was Stern Groep (+2,6%) gewild gesteund door positief nieuws over de Europese autoverkopen. Levensmiddelenbedrijf Wessanen voegde 3,9% toe aan het vorige slot geholpen door de consolidatie in de sector met de inlijving van het Amerikaanse Whole Foods.