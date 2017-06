Politieke ontwikkelingen sturen beurshandel

Maandag begint Groot-Brittannië formeel aan de onderhandelingen over de voorwaarden voor de brexit. Het is inmiddels bijna een jaar geleden dat de Britten in een referendum kozen voor een toekomst buiten de EU. De uitslag van de recente verkiezingen, waarin de regering van premier Theresa May haar meerderheid in het parlement kwijtraakte, maakt de gesprekken er niet eenvoudiger op.

De uitkomst van de onderhandelingen bepaalt in hoge mate hoe de economische betrekkingen tussen Groot-Brittannië en zijn belangrijkste Europese handelspartners er in de toekomst uit komen te zien. Mede daarom zullen beleggers het proces, dat naar verwachting twee jaar in beslag zal nemen, met veel belangstelling volgen.

Franse parlementsverkiezingen

Verder kan de uitslag van de Franse parlementsverkiezingen maandag van invloed zijn op de beurshandel. Naar verwachting verzekert de partij La République En Marche van de hervormingsgezinde president Emmanuel Macron zich van een overtuigende meerderheid in de volksvertegenwoordiging.

Op de beurs in Amsterdam neemt Wessanen maandag de plek in de MidKap in die is vrijgekomen door de overname van Delta Lloyd door NN Group. De index voor kleinere fondsen verwelkomt de nieuwkomers Avantium en Kiadis Pharma. De Telegraaf Media Groep (TMG) valt daar weg, nu het bedrijf op het punt staat te worden overgenomen door Mediahuis. De AEX blijft ongewijzigd.

Galapagos

Van de in Amsterdam genoteerde bedrijven praat biotechnologiebedrijf Galapagos beleggers dinsdag bij over de jongste wetenschappelijke ontwikkelingen. Stamcelbedrijf Esperite, dat de laatste tijd vaak onder vuur lag wegens een gebrekkige financiële communicatie, houdt woensdag zijn aandeelhoudersvergadering.

Op macro-economisch vlak spingt vooral de vrijdag eruit. Beleggers krijgen dan een reeks cijfers voorgeschoteld over de ontwikkelingen in de Europese en Amerikaanse industrie en dienstensector. In de Verenigde Staten komen eerder in de week ook belangrijke cijfers over de huizenmarkt naar buiten.