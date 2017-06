Na tien minuten handel stond de AEX 0,4% hoger op 527,9 punten. De AMX steeg 0,3% naar 807,6 punten.

Elders in Europa bleven beleggers eveneens vooral aan de koopkant opereren. De beurzen van Frankfurt en Parijs wonnen 0,4%.

In Azië was de stemming vanochtend ook positief. De Japanse Nikkei-index sloot 0,8% hoger.

Na de 0,7-1,4% hogere slotkoersen op maandag wezen de indexfutures op een licht hoger begin van de Amerikaanse beurzen om half vier.

Er is geen concrete aanleiding voor de kooplust bij beleggers. Mogelijk voelen ze zich gesterkt door de rust op het politieke vlak en het uitblijven van tegenvallend economisch en bedrijfsnieuws.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen ging voedings- en schoonmaakmiddelenproducent Unilever met een plus van 1,1% aan kop. Uitzender Randstad volgde met een vooruitgang van 0,7%.

Kabelmaatschappij Altice steeg 0,3%, na een koopadvies van de Amerikaanse zakenbank BTIG. Morgen wordt duidelijk tegen welke prijs zijn Amerikaanse dochter naar de beurs van New York gaat.

Ahold Delhaize won een bescheiden 0,2%. In de afgelopen drie dagen verloor de supermarktketen 15%, vanwege de vrees voor een prijzenoorlog in de VS door de opmars van discounters en de overname van Whole Foods door Amazon.

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco klom 0,1%, na een adviesverhoging naar 'kopen' door de Zwitserse broker Tradition.

Philips stond onveranderd, na door Deutsche Bank van de kooplijst te zijn gehaald. Maandag schoot de producent van medische apparatuur omhoog, doordat een activistische aandeelhouder zich heeft gemeld.

Het bericht dat Galapagos later dit jaar een nieuwe studie begint naar zijn kandidaat-medicijn GLPG1205, viel slecht bij beleggers. Het biotechnologiebedrijf verloor 1,3%.

Op de lokale markt won houtveredelaar Accsys 1,2%, na de publicatie van zijn jaarcijfers.

