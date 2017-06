De AEX-index noteerde rond kwart voor tien 0,8% lager op 516,77 punten. De Midkap-index ging 0,6% achteruit naar 795,62 punten.

Elders in Europa keken de beurzen eveneens tegen duidelijke verliezen aan. Parijs en Frankfurt verloren 0,6% en 1,2%.

Wall Street ging gisteravond enigszins gebukt onder de neergang van de Amerikaanse olieprijs die een mindere stemming onder beleggers in de hand werkte. De grote technologiefondsen, zoals Apple en Facebook, waren in mineur na de opleving van een dag eerder.

De olieprijs (Brent) kwam vandaag iets verder onder druk met een verlies van 0,3% op $45,88, het laagste niveau sinds halverwege november vorig jaar en 20% onder de piek die in mei werd neergezet.

In Azië was de stemming ook overwegend negatief. De Nikkei-index raakte vanochtend 0,5% kwijt. Indexsamensteller MSCI liet verder weten volgend jaar de aandelen van 222 grote Chinese bedrijven, zogenoemde A-aandelen, op te gaan nemen in de MSCI Emerging Markets Index.

In de vrijwel geheel roodgekleurde AEX werd RD Shell na de somberheid van de voorgaande dag door beleggers verder omlaag gezet. Het aandeel van de olie- en gasgigant moest nog eens 0,5% afstaan. Alphavalue en Macquarie schroefden hun beleggingsadviezen voor RD Shell terug.

De financiële waarden begonnen het meest terughoudend aan de handelsdag. ABN Amro leverde 1,3% in, terwijl hekkensluiter Aegon 1,9% terugviel. ING zakte 1,1% onder het vorige slot.

Galapagos vervolgde de weg omlaag met een min van 1,5%. De voorgaande dag was het biotechnologiefonds ook al in mindere doen.

ASML had last van de teruggekeerde verkoopdruk onder de technologiefondsen. De koers van de chipmachine gleed 0,7% weg.

Philips dat begin deze week nog werd omarmd liet 0,4% liggen. Natixis werd negatiever over het medische toeleveranciersbedrijf. Verder zaaide Third Point, het Amerikaanse hedgefund van Daniel Loeb twijfel over een het nemen van een eventueel belang in Philips.

Ahold Delhaize was een positieve uitzondering en werd 1,1% meer waard. Daarmee werd de val van het supermarktconcern sinds eind vorige week een halt toegeroepen. ArcelorMittal kreeg er 0,5% bij.

In de MidKap ontsprong Arcadis de negatieve dans met een koerswinst van 5% na een adviesverhoging door ING. Volgens de analisten van de bank ziet de toekomst voor het advies- en ingenieursbedrijf er positiever uit dan enkele maanden geleden.

Voedingsbedrijf Wessanen kampte met een adviesverlaging door Kempen en belandde onderaan met een min van meer dan 3%.

Bij de kleinere fondsen dook Brunel aanvankelijk maar liefst 10% omlaag, maar beperkte daarna de schade tot een koersdaling van 5,9%. Volgens een handelaar bij ABN Amro werd de onverwachtse aderlating van de koers waarschijnlijk veroorzaakt door een 'fat finger'. De detacheerder die zeer actief is in de energiemarkt, heeft eveneens flink last van de zwakkere olieprijzen.