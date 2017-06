De AEX stond om kwart voor één 0,5% lager op 518 punten. De AMX presteerde met een winst van 0,4% op 801,6 punten relatief goed.

Op de overige Europese beurzen was de stemming veelal licht negatief. Frankfurt en Parijs koersten 0,1% respectievelijk 0,3% lager.

De indexfutures wezen op een licht lagere opening van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag.

Richard Abma van OHV Vermogensbeheer schrijf de neergang allereerst toe aan de terugval van de olieprijzen tot het laagste niveau in tien maanden. ,,Olie wordt goedkoper door overproductie in de VS en ook door seizoensinvloeden. Ik verwacht echter dat de prijzen niet onder de $40 zullen dalen, mede omdat de vraag nog altijd stijgt."

Abma wijst ook op de problemen in de Zuid-Europese bankensector. ,,Banco Popular moet extra afschrijven. En er is gedoe rond de zwakke banken in Italië."

De vermogensbeheerder vertrouwt erop dat het slechts om een correctie op de aandelenbeurzen gaat. ,,De AEX staat dit jaar nog altijd 7% hoger. En economisch gaat het goed, met recent meevallende berichten vanuit Zuid-Europa. Zo laten de Spaanse en Portugese economie gezonde groeicijfers zien en heeft de Griekse deal zorgen weggenomen."

Grootste daler bij de Nederlandse hoofdfondsen was Shell met een verlies van 1,4%. De terugval van de olieprijzen tot het laagste niveau in tien maanden hakte erin.

Staalproducent ArcelorMittal volgde met een neergang van 1,3%. Kabelmaatschappij Altice verloor 1,1%, hoewel beleggers veel belangstelling toonden voor de gang van zijn Amerikaanse dochter naar de beurs van New York.

SBM Offshore daalde 1,1% ondanks een binnengehaalde opdracht voor de levering van een productie- en opslagschip.

Philips zakte 0,9%, na de aankondiging van een kleine overname in de VS.

Biotechbedrijf Galapagos leidde met een winst van 1,2%.

Telecomconcern KPN steeg 0,6%, dankzij een adviesverhoging door de Britse bank Barclays.

Bij de middelgrote fondsen ging Corbion met een winst van 5% aan kop (door een technisch probleem vermeldt de website een min van 0,3%). Volgens een financiële website heeft de producent van voedingsingrediënten en bioplastic een overnamebod van €35 per aandeel ontvangen.

Ingenieursbureau Arcadis klom 2,7%, na de winst van 5% een dag eerder dankzij een positief analistenrapport van ING.

Beursnieuweling VolkerWessels steeg op de lokale markt met 1,9%, na koopadviezen van ING, ABN AMRO, Kempen en Theodoor Gilissen.

