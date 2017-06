Rond kwart voor vier stond de AEX 0,5% lager op 517,04 punten. De AMX leverde 0,7% in op 800,24 punten.

Elders in Europa keken de beurzen ook nog steeds tegen verliezen aan. De beurzen van Frankfurt en Parijs verloren 0,5% en 0,7%.

De olieprijzen, die eerder deze week op het laagste niveau sinds november vorig jaar belandden, maakten een pas op de plaats. De opmerkelijke neergang van de olieprijs werd mede in de hand gewerkt doordat Amerikaanse partijen weer in de oliemarkt zijn teruggekeerd na de beroerde gang van zaken van begin vorig jaar, stelt Stefan Koopman, macro-econoom bij Rabobank.

Verder geeft Koopman aan dat er binnen de OPEC weinig ruimte lijkt voor een verdere bevriezing van de olieproductie gelet op de onrust rond Qatar en de moeizame verhoudingen tussen Saoudi-Arabië en Iran. "Het is afwachten of de olieprijs verder zal gaan zakken richting de $40 per vat. Een prijs onder dit niveau gaat de aandelenmarkten echt pijn doen."

Volgens de Rabo-econoom zal het komende cijferseizoen dat in juli weer gaat losbarsten een grote rol spelen voor de dynamiek op de aandelenmarkten. "De verwachtingen bij de beleggers zijn hooggespannen na de overwegend goed ontvangen resultaten over het eerste kwartaal." Wall Street ging vanmiddag zonder grote koersuitslagen van start.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen dook NN diep in het rood met een tik van 5%. De verzekeraar hangt een strop van €2,8 miljard boven het hoofd, na het beroep over compensatie in de woekerpolisaffaire definitief verloren te hebben. Branchegenoot Ageon werd in navolging van de somberheid bij NN 1,6% minder waard. Midkapper ASR raakte 2,2% kwijt.

Randstad was ook uit de gratie. De koers van de uitzender gleed 3,4% onder het vorige slot.

KPN ging 3,3% onderuit. Donderdag was het telecombedrijf nog een positieve uitschieter, dankzij een koopadvies van het Britse Barclays.

Heineken verloor 1,9%, na een adviesverlaging door de Amerikaanse zakenbank Stifel. Het Nederlandse bierconcern hangt verder mogelijk in Mexico een rechtszaak boven het hoofd vanwege het gebruik van de naam tequila in zijn biermerk Desperados.

Kabelmaatschappij Altice daalde 1,4%. Zijn Amerikaanse dochter maakte donderdag een succesvol debuut op de beurs van New York.

RELX leverde 0,4% in. Zijn wetenschappelijke tak won een rechtszaak van een piratensite die een aantal van zijn artikelen zonder toestemming publiceerde.

Ahold Delhaize daarentegen won 2,7%, geholpen door een herhaald koopadvies van ING. De bank noemt de recente koersval in reactie op de voorgenomen overname van Whole Foods door Amazon overdreven. Voor ASML hadden beleggers 1,6% meer over.

Midkapper Corbion zag de winst verdampen en moest 2,6% afstaan. Donderdag schoot de producent van voedingsingrediënten en bioplastic omhoog na berichten over een op handen zijnde overname. Volgens KBC kan dit zeker gebeuren, maar de bank acht het onwaarschijnlijk dat het hier op korte termijn van komt.

Air France KLM werd door beleggers 0,3% teruggezet. OCI belandde onderaan met een terugval van 3,6%.

Arcadis zette de recente opmars onverminderd voort met een koerswinst van 2,7% Eerder deze week lieten analisten bij ING zich opgewekt uit over de vooruitzichten van het bedrijf. Fugro volgde met een 1,3% hogere koers.

