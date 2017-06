De AEX-index sloot maandag 0,2% hoger op 520,6 punten. De Midkap-index ging 0,4% omhoog naar 808,5punten.

Elders in Europa kleurden de borden eveneens groen. Parijs, Frankfurt en Londen klommen tussen 0,3% en 0,6%.

Beleggers voelden zich maandag aanvankelijk gesteund door een forse opleving van de olieprijs (Brent), maar later op de middag zakte die toch weg. Bij het slot in Amsterdam stond een vat 0,1% lager.

Er was opluchting dat de Italiaanse regering afgelopen weekend een noodwet goedgekeurd heeft voor de afwikkeling van de twee in de problemen geraakte banken Banca Popolare di Vicenza en Veneto Banca. De Italiaanse branchegenoot Intesa Sanpaolo heeft interesse getoond in een overname van delen van de twee banken voor een symbolisch bedrag.

Uit Duitsland kwam opgewekt nieuws. Het vertrouwen bij ondernemers over de eigen economie is deze maand verder opgelopen.

In Azië was de stemming overwegend positief. De Nikkei-index kreeg er vanochtend 0,1% bij.

Wall Street koerste ten tijde van het Europese slot 0,2% in de plus.

Hans de Jonge van Bank Degroof Petercam stelde vast dat de financials zich goed hielden onder de redding van de Italiaanse banken. "Je zou wat nervositeit verwachten."

Boorplaatformbouwer SBM Offshore leidde de AEX-index met een winst van 1,9%.

Heineken kreeg er 1,1% bij. Unilever won 0,8%, na het nieuws dat het activistische hedgefonds Third Point groot is ingestapt bij de Zwitsere branchegenoot Nestlé. Beurshandelaar De Jonge constateerde dat Unilever het goed doet sinds het ongevraagde (en afgewezen) bod dat rivaal Kraft Heinz afgelopen februari uitbracht. "Daarna ging het aandeel in een streep naar boven, tot zelfs boven het bod, op beloftes van management. Die beloftes moeten wel waargemaakt worden. Daar zal goed naar gekeken gaan worden."

Altice sloot 0,2% hoger. Het Franse telecom- en kabelbedrijf kondigde aan verkennende gesprekken te voeren met het Portugese Promotora de Informaciones (Prisa) over een mogelijke overnamebod op Prisa's belang in het Portugese mediabedrijf Media Capital.

De financiële waarden waren ook in trek geholpen door de steun aan de twee noodlijdende Italiaanse banken. Aegon steeg 0,2%, terwijl ING 0,5% vooruitging en ABN Amro 0,7% pluste.

Shell stond lang in de plus, maar zakte met de olieprijs mee naar een min van 0,1%. Beleggers twijfelen of de productiebeperking van de OPEC voldoende is om het wereldwijde olieoverschot tegen te gaan. Zo bleek uit een telling dat het aantal opertationele Amerikaanse olieboorinstallaties op het hoogste punt in drie jaar ligt.

Air France KLM leidde in de Midkap met een winst van 4,9%. Elders in Europa, net als eerder in Azie, gingen de koersen van luchtvaartmaatschappijen ook fors omhoog. Als oorzaak wordt onder meer gewezen op de verzwakking van de olieprijs.

Corbion verloor 0,9%. Verzekeraar ASR heeft besloten om zijn financieringspreferente aandelen Corbion te converteren naar gewone aandelen. Dat werd maandag bekendgemaakt door de producent van voedingsingrediënten en bioplastic. ASR hield 2.279.781 financieringspreferente aandelen in het aandelenkapitaal.

