De AEX-index noteerde even voor kwart voor elf 0,8% hoger op 523,56 punten. De Midkap-index ging 0,6% omhoog naar 809,77 punten.

Elders in Europa kleurden de borden eveneens groen. Parijs en Frankfurt klommen 0,6% en 0,8%.

Beleggers voelden zich gesteund door een aardige opleving van de olieprijs (Brent) die maandag net boven de $46 per vat steeg. Vorige week werd nog het laagste niveau sinds eind vorig jaar aangetikt.

Verder was er opluchting dat de Italiaanse regering afgelopen weekend een noodwet goedgekeurd heeft voor de afwikkeling van de twee in de problemen geraakte banken Banca Popolare di Vicenza en Veneto Banca. De Italiaanse branchegenoot Intesa Sanpaolo heeft interesse getoond in een overname van delen van de twee banken voor een symbolisch bedrag. Het andere deel van de banken wordt ondergebracht in een zogenoemde 'bad bank'

Uit Duitsland kwam opgewekt nieuws. Het vertrouwen bij ondernemers over de eigen economie is deze maand verder opgelopen.

In Azië was de stemming overwegend positief. De Nikkei-index kreeg er vanochtend 0,1% bij. De handel in het aandeel Takata dat faillissementsbescherming heeft aangevraagd lag maandag stil en de Tokio Stock Exchange kondigde aan dat de notering op 27 juli zal worden geschrapt.

In de vrijwel geheel groengekeurde AEX dikte Arcelor Mittal 1,2% aan. SBM Offshore zat ook in de voorhoede. De koers van de oliedienstverlener steeg 2%.

Galapagos werd 0,6% meer waard. Unilever was ook op dreef en kon 1,1% bijschrijven na het nieuws dat het activistische hedgefonds Third Point groot is ingestapt bij de Zwitsere branchegenoot Nestlé. RD Shell (+0,9%) profiteerde van de opverende olieprijs.

De financiële waarden waren ook in trek geholpen door de steun aan de twee noodlijdende Italiaanse banken. Aegon kon 1,3% bijschrijven, terwijl ING en ABN Amro beide 1% en 1,1% vooruit gingen. NN Group dat vrijdag flink onder druk stond, moest nog eens 0,2% afstaan.

Ahold Delhaize dat eerder deze maand hard werd geraakt, zette het koersherstel bescheiden voort met een vooruitgang van 0,2%.

Altice koerste 1,3% hoger Het Franse telecom- en kabelbedrijf kondigde aan verkennende gesprekken te voeren met het Portugese Promotora de Informaciones (Prisa) over een mogelijke overnamebod op Prisa's belang in Media Capital. Media Capital is een Portugese mediagroep die volgens Altice 'leidende' posities heeft in onder meer televisie, audiovisuele producties, radio en entertainment.

In de Midkap werd Corbion 0,2% lager gezet. In de markt wordt er steeds minder rekening meegehouden dat er kapers voor het bedrijf op de kust liggen.

OCI dat vorige week in mineur was, veerde 1,6% op. Koploper Air France KLM voegde 2,6% toe aan het slot van vrijdag. Bodemonderzoeker Fugro pakte er 1,6% bij.

Wilt u een paar keer per dag het meest besproken nieuws van de Financiële Telegraaf via WhatsApp ontvangen? Meld u zich dan aan voor deze gratis dienst.