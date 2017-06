'AEX opent fractie lager'

ECB-president Mario Draghi houdt dinsdag een toespraak op het jaarlijkse Europese Centrale Bank Forum in Portugal. Daarnaast zal voorzitter Janet Yellen van de Amerikaanse Federal Reserve later op de dag spreken in Londen. Ook komt de Bank of England met zijn tweejaarlijkse Financial Stability Rapport over Britse banken.

Op het Damrak staat AkzoNobel in het nieuws. Topman Ton Büchner zei in het Financieele Dagblad dat de break-up fee van PPG veel te laag was. Akzo wilde de garantie van een wegloopcompensatie van 2 miljard euro als voorwaarde voor fusiegesprekken met het Amerikaanse bedrijf. PPG, dat dit voorjaar meerdere malen een bod deed op Akzo, wilde slechts een break-up fee van 600 miljoen euro toezeggen.

DSM

Speciaalchemiebedrijf DSM staat ook in de schijnwerpers. Volgens topman Feike Sijbesma bedraagt de groei in China in het tweede kwartaal naar verwachting meer dan 10 procent. Ook in de Verenigde Staten is nog steeds sprake van erg snelle groei, aldus de DSM-baas in een interview met persbureau Bloomberg.

Verder heeft de Britse kartelwaakhond CMA aangegeven dat Heineken waarschijnlijk voldoende concessies heeft geboden bij de overname van de Britse pubs van Punch Taverns.

Kluwer

Wolters Kluwer liet maandag na de slotbel weten te gaan samenwerken met Arbitrator Intelligence (AI), een specialist op het gebied van informatie over arbitragezaken om juridische geschillen op te lossen. Financiële details werden door de informatieleverancier niet vermeld.

Air France-KLM zal mogelijk bewegen op analistenrapporten. De Frans-Nederlandse luchtvaartgroep kreeg bij Bernstein een nieuw underperform-advies. RBC Capital schroefde daarentegen het beleggingsadvies voor het aandeel op.

Beurzen

De Europese beurzen gingen maandag licht vooruit. In Amsterdam sloot AEX-index 0,2 procent hoger op 520,62 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 808,45 punten. Frankfurt, Londen en Parijs stegen 0,3 tot 0,6 procent.

De beurzen in New York sloten zonder al te grote uitslagen. De Dow-Jonesindex klom 0,1 procent tot 21.409,55 punten. De bredere S&P 500 steeg een fractie tot 2439,07 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq zakte 0,3 procent tot 6247,15 punten.

De euro was 1,1193 dollar waard, tegen 1,1190 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,3 procent in prijs tot 43,52 dollar. Brentolie werd 0,4 procent duurder, op 46,02 dollar per vat.