Rond 14.40 uur stond de AEX-index 0,3% lager op 519,1 punten. De Midkap daalde 0,4% naar 805 punten. De beurzen in Londen (-0,2%), Frankfurt (-0,6%) en Parijs (-0,7%) noteerden eveneens in de min.

Volgens marktanalist Ron van der Does (IG) zorgde ECB-president Mario Draghi aanvankelijk voor een negatieve stemming onder beleggers. "Draghi gaf aan dat hij de groei in de eurozone boven de trend ziet liggen en dat hij denkt dat de inflatie verder zal aantrekken. Dat zette de euro hoger. Tegelijkertijd bleef Draghi doorgaan met het voorbereiden van de markten op het einde van het genereuze opkoopprogramma van de ECB."

Beleggers schrokken daar eerst van, maar realiseerden zich vervolgens dat het nog een hele tijd gaat duren voordat Draghi de geldkraan gaat dichtdraaien. "Beleggers realiseren zich ook dat bedrijven goed blijven draaien. Dus blijft er een sterke ondertoon in de markt", aldus beursman Van der Does.

Na de vlakke slotstanden op maandag wezen de indexfutures op een licht lagere opening van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag. In Azië kwamen de beursgraadmeters vanochtend nauwelijks van hun plaats. De Japanse Nikkei-index presteerde met een 0,4% hoger slot relatief goed, gesteund door een verzwakking van de yen.

De AEX werd aangevoerd door maritiem dienstverlener SBM Offshore (+2,9%). Het concern uit Schiedam had dat mede te danken aan de hogere olieprijs. Daardoor koerste ook zwaargewicht Royal Dutch Shell (+0,2%) in het groen. Staalfabrikant ArcelorMittal (+2,3%) behoorde eveneens tot de winnaars.

Speciaalchemiebedrijf DSM steeg 0,02%. DSM-topman Feike Sijbesma liet zich vandaag positief uit over de groei in China en de VS.

Heineken won 0,02%. De Britse concurrentiewaakhond CMA lijkt bereid de overname van de Britse pubs van Punch Taverns goed te keuren, als de bierbrouwer enkele concessies doet.

Bij de hoofdfondsen stond telecomconcern KPN met een verlies van 2,1% onderaan. Kabelaar Altice volgde met een min van 1,7%.

Bij de middelgrote fondsen steeg Air France KLM met 2,8% en bereikte daarmee het hoogste niveau in zes jaar. De luchtvaartmaatschappij ondervond steun van een adviesverhoging naar 'kopen' door de Canadese bank RBC, die een koersdoel van €20 hanteert.

