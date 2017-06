Rond 16:15 uur stond de AEX-index 0,7% lager op 515,2 punten. De Midkap stond 0,5% in de min op 801,8 punten.

De beurzen van Frankfurt, Parijs en Londen noteerden 0,2% tot 0,5% lager.

Op Wall Street koersten de Dow en de Nasdaq beide 0,5% hoger. Een dag eerder sloten de Amerikaanse beurzen met stevige verliezen, vooral in de techsector. De techzware Nasdaq verloor 1,6%.

De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend 0,5% lager.

Handelaar Frank Bonsee van ABN Amro relativeerde de koersdaling gisteren van Amerikaanse techfondsen, die oversloeg naar Europa. "We moeten niet vergeten dat technologie een enorm goede sector is geweest de laatste maanden. Wat winstnemen is gezond."

Bonsee keek uit naar de start van het Amerikaanse kwartaalcijferseizoen, waarbij zadenveredelaar Monsanto en voedingsmiddelenconcern General Mill vandaag de aftrap geven. "Heeft de Amerikaanse economie gepiekt? Zien we dat terug in de bedrijfscijfers?" zo luiden enige vragen waarop Bonsee antwoord verwacht te krijgen.

Staalconcern Arcelor leidde bij de hoofdfondsen met een plus van 0,8%.

Philips wil de Amerikaanse specialist op het gebied van apparatuur voor vaatchirurgie Spectranetics overnemen voor omgerekend €1,9 miljard. Ook gaat Philips vanaf het derde kwartaal voor maximaal €1,5 miljard aan eigen aandelen inkopen. Het aandeel Philips zakte 1,7%.

Chipmachinefabrikant ASML (-0,1%) liet weten de benodigde goedkeuringen binnen te hebben om een belang van bijna 25% te nemen in een dochteronderdeel van de Duitse maker van optische systemen Carl Zeiss. Die is een belangrijke toeleverancier van ASML.

ABN Amro koerste 1,4% lager. De Nederlandse staat heeft 65 miljoen certificaten van aandelen ABN Amro verkocht, goed voor een belang van zo'n 7%. De verkoop levert de schatkist een kleine €1,5 miljard op. Na de verkoop houdt de overheid, die de bank tijdens de kredietcrisis in 2008 nationaliseerde en in 2015 terugbracht naar de beurs, een belang over van 63%.

Galapagos daalde 2,2%. Het biotechnologiebedrijf stond de afgelopen weken ook al onder druk nadat het aandeel sinds begin 2016 ruim was verdubbeld.

Grootste daler in de AEX-index was informatieconcern WoltersKluwer met een verlies van 2,4%.

Air France KLM leidde in de Midkap met een winst van 0,6%, na al twee dagen van koerswinst. KLM heeft een claim ingediend bij Schiphol vanwege schade die is geleden door drukte op de luchthaven tijdens de meivakantie. De luchtvaartmaatschappij wil niet ingaan op de hoogte van de claim.

Halfgeleiderbedrijf Besi is de grootste daler in de Midkap met een verlies van 2,3%.

Smallcapfonds Value8 heeft nog altijd geen goedkeurende verklaring van de accountant over de cijfers van 2016. Dat liet topman Peter Paul de Vries weten in aanloop naar de aandeelhoudersvergadering van de investeerder. Value8 zag zich gedwongen om de publicatie van het jaarverslag uit te stellen, vanwege ophef rondom trustkantoor BK Group. Het aandeel Value8 noteerde onveranderd.

