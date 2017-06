Arcelor wint op groene AEX

Na tien minuten handelen stond de AEX-index 0,5% hoger op 519,2 punten. De Midkap steeg 0,7% naar 808 punten.

De beurshandel kreeg ook een positieve impuls door het bericht dat het consumentenvertrouwen in Duitsland is gestegen naar het hoogste niveau in bijna zestien jaar. De index die het vertrouwen van consumenten in Europa's grootste economie weergeeft, klom naar een stand van 10,6, van 10,4 eerder.

In de AEX was ArcelorMittal de grootste stijger met een plus van 2,8%. De staalfabrikant lag er deze week al vaker positief bij dankzij aantrekkende grondstoffenprijzen. Tankopslagconcern Vopak (+2%) lag er positief bij dankzij een koopadvies van zakenbank HSBC.

Philips (+0,2%) deed opnieuw een overname. Het bedrijf neemt Cardioprolific over, zonder financiële details te melden. Woensdag werd al bekend dat Philips €1,9 miljard betaalt voor het Amerikaanse Spectranetics, een specialist op het gebied van apparatuur voor vaatchirurgie.

OCI won 5,8%. De kunstmestfabrikant herstelde daarmee van de koersdalingen van eerder deze maand.

Chemicaliëndistributeur IMCD (+0,5%) kondigde aan de Italiaanse branchegenoot Neuvendis over te nemen, voor een niet nader genoemd bedrag. Neuvendis had vorig jaar een omzet van €26,3 miljoen en telt twintig werknemers.

Flow Traders was een opvallende daler met een min van 2,5%. De flitshandelaar had last van een adviesverlaging door ING.

Beurstips voor het tweede halfjaar? Volg ons seminar op woensdag 5 juli