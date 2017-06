De AEX stond rond vier uur 0,1% hoger op 509,08 punten. De AMX steeg 0,6% naar 795,53 punten.

Andere grote Europese beurzen lieten een verdeeld beeld zien. Parijs kreeg er 0,3% bij. Frankfurt koerste fractioneel lager.

In de middag kwam overwegend positief nieuws uit de VS. De persoonlijke inkomens namen met 0,3% iets harder toe dan voorzien, terwijl de persoonlijke uitgaven zoals verwacht met 0,1% opliepen. Het consumentenvertrouwen kwam iets hoger uit dan verwacht.

Volgens Stan Westerterp, vermogensbeheerder bij JNVB, is het niet verwonderlijk dat er na een jaar van bijna onafgebroken koersstijgingen een keer een grote uitslag naar beneden komt doordat centrale banken eerder deze week geluiden over een afbouw van de monetaire verruiming in de mond namen. "Naar verwachting zal de ECB echter de rente nog lang laag houden en voorlopig het accomoderend beleid voort gaan zetten."

Westerterp meent dat dat er reden is voor enige terughoudendheid in de aanloop naar het nieuwe cijferseizoen."Hoewel bedrijven nog steeds goed draaien, is het verstandig om een pas op de plaats te maken totdat de rust bij beleggers over de centrale banken is teruggekeerd."

Hij voorziet dat in de tweede helft van 2017 naast de centrale bankiers ook de verdere ontwikkeling van de grondstoffenprijzen een belangrijke rol gaan spelen voor de aandelenmarkten. Verder zullen de perikelen rond de Brexit het sentiment gaan beheersen, stelt Westerterp. Wall Street kwam vanmiddag met kleine winsten uit de startblokken na de mineurstemming van de voorgaande dag.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen boekte ASML een winst van 1,3%. De chipmachinefabrikant poetste daarmee deels het stevige verlies op donderdag weg, toen technologie uit de gratie was. Randstad zag de koers 1% aantrekken. Heineken voegde 1,2% toe aan het vorige slot. Unilever pakte er 0,9% bij. Arcelor Mittal werd 1,4% meer waard. Galapagos belandde ook in de kopgroep en kon 1,3% bijschrijven.

Vopak verloor 2,3%, na door ING van de kooplijst te zijn gehaald. Volgens de analisten zijn de vooruitzichten voor het tankopslagbedrijf voor de komende jaren risicovoller geworden.

Olie- en gasconcern Shell behoorde ook bij de schaarse dalers met een verlies van 0,8%. LBBW en Kepler Cheuvreux werden negatiever over het aandeel.

In de Midkap ging de producent van voedingsingrediënten en bioplastic Corbion 2,1% vooruit gesteund door een initeel koopadvies van Kepler die een koersdoel van €34 hanteert. Air France KLM scherpte met een plus van 2,7% het recordniveau sinds eind 2010 verder aan.

PostNL won 0,5%. De Telegraaf meldde dat postbedrijf Sandd met PostNL wil gaan concurreren op de particuliere postmarkt. De postzegelprijs zou daarbij stevig kunnen dalen. Schutte verwacht dat het niet zo vaart zal lopen met het verminderen van de concessies die PostNL heeft op de postmarkt.

