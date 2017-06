De AEX stond om tien uur 0,3% hoger op 509,9 punten. De AMX steeg 0,4% naar 793,7 punten.

De meeste overige Europese beurzen wonnen ook licht. Parijs pakte er 0,3% bij. Frankfurt bleef met een min van 0,1% achter.

Gisteren daalde de AEX 1,5%, het grootste verlies van dit jaar. Beleggers reageerden op aanwijzingen dat centrale banken in de VS, Groot-Brittannië en Europa lijken af te koersen op hogere rentes.

Na de verliezen van 0,8-1,4% op donderdag wezen de indexfutures op een licht lager begin van de Amerikaanse beursgraadmeters om half vier vanmiddag.

In Japan daalde de Nikkei-index vrijdag 0,9%. Vooral technologiebedrijven werden van de hand gedaan.

Beleggers trokken zich enigszins op aan een goed macrocijfer uit China. De bedrijvigheid in de Chinese industrie is in juni gestegen, terwijl economen een terugval voorzagen. Ook de lichte stijging van de olieprijs en de dollarkoers hielp het sentiment.

Op het Damrak ging bierbrouwer Heineken aan kop met een winst 1,3%.

Chipmachinefabrikant ASML herstelde met een plusje van 1,2% deels na de daling van bijna 4% een dag eerder, toen technologie uit de gratie was.

Vopak duikelde 2,9% na een adviesverlaging door ING. Volgens de analisten zijn de vooruitzichten voor het tankopslagbedrijf voor de komende jaren risicovoller geworden.

Olie- en gasconcern Shell daalde 0,9%. LBBW en Kepler Cheuvreux werden negatiever over het aandeel.

In de Midkap ging de producent van voedingsingrediënten en bioplastic Corbion voorop met een winst van 2,8%. Air France KLM scherpte met een plus van 2,6% het recordniveau sinds eind 2010 verder aan.

PostNL won 0,3%. De Telegraaf meldde dat postbedrijf Sandd met PostNL wil gaan concurreren op de particuliere postmarkt. De postzegelprijs zou daarbij stevig kunnen dalen.

