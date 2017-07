'AEX begint juli in het groen'

De beursweek zal relatief rustig beginnen. Wall Street is vanwege de viering van Onafhankelijkheidsdag maandag maar een halve dag open en dinsdag 4 juli blijven de Amerikaanse beurzen de hele dag dicht.

De week staat verder vooral in het teken van macro-economische cijfers. Meest in het oog springend daarbij is het maandelijkse banenrapport van de Amerikaanse overheid op vrijdag. De agenda wat betreft bedrijfscijfers is nog nagenoeg leeg.

ECB

De notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank (ECB), die donderdag naar buiten komen, zullen dit keer ook nauwlettend worden bekeken. Afgelopen week staken zorgen de kop op dat de ECB wil beginnen met het afbouwen van zijn stimuleringsmaatregelen. De koers van de euro liep daardoor op tot het hoogste niveau in meer dan een jaar.

Op het Damrak blijft Gemalto in de schijnwerpers staan. De afgelopen tijd deden geruchten de ronde dat de in Amsterdam genoteerde digitaal beveiliger een potentieel overnamedoelwit kon zijn. Volgens beleggingsadviseur United First Partners (UFP) zou Gemalto bij een eventuele overname mogelijk een prijs kunnen vangen van minstens 75 euro per aandeel.

AkzoNobel

Ook AkzoNobel staat in het nieuws. Aandeelhouder Elliott Advisors zint volgens het Financieele Dagblad op verdere juridische acties tegen het verf- en chemieconcern. Volgens de krant maakt Elliott een rondgang langs grootaandeelhouders om de stemming te peilen over het vertrouwen in de directie en de geloofwaardigheid van Akzo's ambitieuze groeiplannen.

Boskalis begint met de inkoop van eigen aandelen. Met de inkoop wil de baggeraar en maritiem dienstverlener zijn kapitaal verminderen, om de verwatering van het in aandelen uitbetaalde stockdividend over 2016 te neutraliseren. Begin juni heeft Boskalis ruim 3,2 miljoen nieuwe aandelen als stockdividend uitgegeven.

Euro

De Europese aandelenmarkten kenden een slecht einde van het tweede kwartaal en gingen vrijdag voor de vierde handelsdag op rij omlaag. De AEX-index verloor 0,3 procent en Londen, Parijs en Frankfurt leverden tot 0,7 procent in. Wall Street ging gemengd het weekend in met relatief kleine uitslagen.

De euro was 1,1405 dollar waard, tegen 1,1414 dollar bij het slot van de Europese handel op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,3 procent tot 46,18 dollar. Brentolie werd 0,2 procent duurder op 48,85 dollar per vat.