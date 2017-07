De AEX-index noteerde even na voor half elf 0,9% in het groen op 511,81 punten. In de voorbije week moest de hoofdgraadmeter nog stevig terrein prijsgeven. De Midkap-index ging ook 0,9% omhoog naar 800,73 punten.

Elders in Europa keerden beleggers ook terug in de markt. Parijs en Frankfurt klommen 1% en 0,6%.

Beleggers voelden zich gesteund door meevallend nieuws uit China. De industrie in het Aziatische land liet in juni een groei zien tegen een krimp een maand eerder. In Japan begon de Nikkei-index vanochtend de beursweek met een krappe winst van 0,1%.

Ook uit de eurozone kwam positief nieuws. De bedrijvigheid in de industrie heeft in juni een nog iets sterkere groei laten zien dan eerder werd gedacht.

Wall Street houdt maandag in de aanloop naar 'The Fourth of July' een halve dag de deur open. Morgen bij de viering van de feestdag zijn de Amerikaanse beurzen de gehele dag gesloten.

Verder trok de olieprijs (Brent) maandag wat verder aan op een stand van net onder de $49 per vat. Vorige maand viel de prijs van het zwarte goud nog even terug naar het laagste niveau sinds eind vorig jaar.

Deze week staat vooral in het teken van cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt met donderdag het ADP-rapport en een dag later de officiële werkgelegenheidscijfers.

In de vrijwel geheel groengekeurde AEX had Gemalto de koppositie stevig in handen en kon 4,7% bijschrijven na speculatie dat Siemens belangstelling zou hebben voor het concern. De afgelopen tijd deden al geruchten de ronde dat de in Amsterdam genoteerde digitaal beveiliger een potentieel overnamedoelwit kon zijn.

Arcelor Mittal volgde met een sprong vooruit van 2,5% na de Chinese meevaller uit de industrie. Voor Altice haden beleggers 1,5% meer over.

De aantrekkende olieprijs hielp SBM Offshore aan een vooruitgang van 2,1%, terwijl RD Shell er 0,7% bijkreeg.

De financiële waarden raakten eveneens op dreef. Zo voegden Aegon en ING beide 1,7% toe aan de slotstanden van vrijdag.

AkzoNobel koerste 1,1% hoger. De activistische aandeelhouder Elliott zou verdere juridische stappen overwegen tegen het management van het verf- en chemieconcerns, zo meldt het FD.

Unibail Rodamco was een negatieve uitzondering met een fractioneel verlies.

In de Midkap deed hoogvlieger Air France KLM opnieuw goede zaken met een plus van 2,1%. In de eerste helft van het jaar is de koers van de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie al meer dan verdubbeld. Philips Lighting werd door beleggers 2% hoger gezet.

Bij de kleinere fondsen viel AMG in de smaak. Het gespecialiseerde metaalconcern steeg 2%.

