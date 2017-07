De AEX stond om half drie 0,7% in het groen op 510,7 punten. In de voorbije week moest de hoofdgraadmeter nog stevig terrein prijsgeven. De AMX ging 0,6% omhoog naar 798,1 punten.

Elders in Europa keerden beleggers ook terug in de markt. Parijs en Frankfurt klommen 1% en 0,6%.

De indexfutures wezen op een iets hoger begin van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag.

Beleggingsadviseur Rein Schutte van Indexus schrijft het positieve sentiment deels toe aan het besef bij beleggers dat ze vorige week iets te paniekerig reageerden op uitspraken van de ECB-president. ,,De interpretatie dat Mario Draghi duidde op een spoedige beëindiging van het opkoopprogramma of zelfs een renteverhoging, is iets te kort door de bocht. Hij zei niet veel meer dan in eerdere toespraken."

Volgens Schutte is het te vroeg om te concluderen dat het sentiment weer definitief ten goede is gekeerd. ,,De inkoopmanagerscijfers bevestigden vanochtend dan het goed gaat met de Europese economie. Het wachten is nu op nieuwe data vanuit de VS. Met vanmiddag de inkoopmanagersindex en later deze week de notulen van de Amerikaanse centrale bank en het Amerikaanse arbeidsrapport. Ik kijk echter vooral uit naar de bedrijfscijfers die vanaf volgende week naar buiten komen."

Bij de Nederlandse hoofdfondsen greep staalproducent ArcelorMittal met een winst van 3,3% de koppositie, na positief nieuws over de Chinese industrie.

Digitaal beveiliger Gemalto kon 2,9% bijschrijven na geruchten dat de technologiegiganten Siemens en Oracle een overname zouden overwegen.

De financiële waarden raakten eveneens op dreef. Aegon won 2,5%, terwijl NN en ING 2,5% klommen.

De aantrekkende olieprijs hielp SBM Offshore aan een vooruitgang van 2,3%, terwijl RD Shell er 1% bijkreeg.

AkzoNobel koerste 1,2% hoger. De activistische aandeelhouder Elliott zou verdere juridische stappen overwegen tegen het management van het verf- en chemieconcern.

In de Midkap ging OCI met een winst van 2,6% aan kop. Vrijdag blonk de kunstmestproducent dankzij overnameberichten al uit.

Air France KLM vervolgde zijn maandenlange krachtige opmars met een plus van 2,1%.

