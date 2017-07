De AEX sloot 1,2% hoger op 512,7 punten. In de voorbije week gaf de hoofdgraadmeter nog 2,4% prijs. De AMX ging 1% omhoog naar 801,3 punten.

Elders in Europa keerden beleggers ook terug in de markt. Parijs en Frankfurt klommen 1,5% en 1,3%.

Beleggingsadviseur Rein Schutte van Indexus schrijft het positieve sentiment deels toe aan het besef bij beleggers dat ze vorige week iets te paniekerig reageerden op uitspraken van de ECB-president. ,,De interpretatie dat Mario Draghi duidde op een spoedige beëindiging van het opkoopprogramma of zelfs een renteverhoging, is iets te kort door de bocht. Hij zei niet veel meer dan in eerdere toespraken."

Ron van der Does, marktanalist bij IG Markets, denkt juist wel dat de tijd van goedkoop geld voorbij is. ,,Dat geldt in ieder geval voor de VS. Het is dan ook logisch dat beleggers recent wat winst hebben genomen."

Van der Does toont zich enigszins voorzichtig over aandelen. ,,De angst voor renteverhogingen gaat de markt parten spelen. Ik denk dat we ook minder positieve berichten over de Amerikaanse arbeidsmarkt gaan zien, omdat het aantal banen met niet ongeveer 200.000 per maand kan blijven groeien. Bovendien komt het herstel van de olieprijzen vermoedelijk teneinde, omdat Amerikaanse schalieoliebedrijven de kranen weer opendraaien."

Schutte vraagt zich ook af of het sentiment weer definitief ten goede is gekeerd. ,,De Amerikaanse inkoopmanagersindex kwam hoger uit dan verwacht en biedt hoop dat de economie in juni beter is gaan draaien. Ik zou wel graag een bevestiging willen zien van de werkgelegenheidscijfers later deze week. Maar ik ben met name benieuwd of de komende halfjaarcijfers van bedrijven aan de positieve verwachtingen zullen voldoen."

Bij de Nederlandse hoofdfondsen eindigde Staalproducent ArcelorMittal met een winst van 3,8% bovenaan, na positief nieuws over de Chinese industrie. Aegon volgde met een 3,7% hoger slot.

Digitaal beveiliger Gemalto klom 3,4% na geruchten dat de technologiegiganten Siemens en Oracle een overname zouden overwegen.

De aantrekkende olieprijs hielp SBM Offshore aan een vooruitgang van 2,7%, terwijl RD Shell er 1,7% bijkreeg.

AkzoNobel sloot 1,8% hoger. De activistische aandeelhouder Elliott zou verdere juridische stappen overwegen tegen het management van het verf- en chemieconcern.

In de Midkap eindigde OCI met een winst van 4,9% aan kop. Vrijdag blonk de kunstmestproducent dankzij overnameberichten al uit.

Air France KLM, de beurstoppper van het eerste halfjaar, volgde met een plus van 3%.

Gaat de AEX een mooie tweede helft van het jaar tegemoet of zal de ECB roet in het eten gaan gooien? Volg woensdagavond het gratis seminar met tips en visie voor tweede helft van 2017.