De AEX-index sloot 0,3% lager op 511,73 punten. De Midkap leverde 0,7% in op 796,12 punten. De beurs in Parijs (-0,4%) kleurde eveneens rood, terwijl Frankfurt en Londen vrijwel ongewijzigd waren.

Volgens marktanalist Ron van der Does (IG) waren de handelsomzetten op de Amsterdamse beurs vandaag aan de lage kant, omdat Wall Street gesloten was en het Damrak het dus op eigen kracht moest doen. In New York steeg de Dow Jones-index maandag naar een nieuw record van 21.562,75 punten. "Voor beleggers moet dan een belletje gaan rinkelen dat de animo op de beurs zal toenemen om winst te nemen, zeker als deze maand zou blijken dat de kwartaalcijfers van bedrijven tegenvallen", waarschuwde de beursman.

In de AEX was Gemalto voor de tweede achtereenvolgende dag een uitschieter. Na maandag met 3,4% te zijn gestegen, werd de digitaal beveiliger dinsdag nog eens 3,2% meer waard. De geruchtensite Wall Street Wires meldde begin deze week dat Siemens en Oracle belangstelling zouden hebben voor Gemalto. "Van geruchten moet je profiteren op de beurs. Als het uiteindelijk zover is dat de overname rond is, zit het al in de koers verwerkt", legde beurshandelaar Van der Does uit.

Aegon behoorde eveneens tot de winnaars met een plus van 0,8%. De recent opgelopen rente is positief voor de verzekeraar. De hogere rente is minder goed nieuws voor Unibail-Rodamco. Niettemin werd het vastgoedfonds 1,1% meer waard.

AEX-zwaargewicht Royal Dutch Shell steeg 0,1%. Supermarktgigant Ahold Delhaize pluste 0,5%.

Bij de hoofdfondsen stond uitzender Randstad onderaan met een min van 1,7%. Philips daalde 0,9%. De producent van medische apparatuur kondigde de overname van een Britse ontwikkelaar van apps voor ouders rondom de zwangerschap en de opvoeding aan. Biotechnologiebedrijf Galapagos leverde 1,3% in, terwijl kabelmaatschappij Altice 1,2% verloor.

Midkapper Corbion zakte 4%. De Financiële Telegraaf meldde dat de melkzuurproducent niet concreet benaderd is voor een overname, maar wel alvast een adviseur in de arm heeft genomen tegen eventuele ongewenste avances. De website Wall Street Wires meldde vorige maand dat Corbion een overnamebod van €35 per aandeel zou hebben ontvangen van investeringsmaatschappijen en een industrieel chemiebedrijf. Volgens analist Corné van Zeijl (Actiam) ligt de koers van Corbion nu weer onder het niveau van voor die overnamegeruchten.

Fugro werd 6,1% meer waard. De bodemonderzoeker blijft twee jaar langer werken voor het Braziliaanse staatsolieconcern Petrobras.

ASR leverde 0,5% in. De verzekeraar is door naar de volgende ronde in het verkoopproces van branchegenoot Generali Nederland. Ook Vivat en Reinsurance Group of America hebben er belangstelling voor.

Brunel mocht 3,1% bijschrijven. De detacheerder krabbelde daarmee iets op nadat de beurskoers in de afgelopen twaalf maanden van ruwweg €18 naar €12 was gedaald.

Het aandeel Telegraaf Media Groep daalde 0,3%. Mediahuis en de familie Van Puijenbroek hebben hun belang in de na-aanmeldingstermijn tot bijna 65% uitgebreid.

Value8 klom 0,1%. De investeringsmaatschappij van Peter Paul de Vries heeft de optie om het 43%-belang in Keesmakers uit te breiden, niet uitgeoefend.

