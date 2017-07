Rond kwart voor drie stond de AEX-index fractioneel hoger op 511,82 punten. De Midkap noteerde 0,2% in de plus op 797,76 punten.

Elders in Europa was er ook weinig beweging. De beurzen in Parijs en Frankfurt belandden net boven de vorige slotstanden.

Op Wall Street keren handelaren vanmiddag terug nadat de beurzen in New York dinsdag gesloten waren vanwege de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag. De Dow Jones-index bereikte maandag een nieuw record. De Nasdaq stond toen echter iets onder druk vanwege de zorgen bij beleggers over de hoge waardering van technologieaandelen.

Volgens Frank Bonsee, handelaar bij ABN Amro, zijn beleggers vooral in afwachting van de notulen van de laatste vergadering die de Federal Reserve (Fed) heeft belegd." Mogelijk komt er dan meer duidelijkheid waanneer de Fed dit jaar zal beginnen met afbouw van zijn balans en over de volgende rentestappen."

Verder zijn de ogen gericht op de cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt die later deze week naar buiten komen. "In het tweede kwartaal waren de economische cijfers uit de VS overwegend minder sterk dan verwacht en is het afwachten hoe dit zal doorwerken in de kwartaalcijfers van Amerikaanse bedrijven, "stelt Bonsee.

Daarnaast wijst hij er op dat de geo-politieke spanningen rond Noord-Korea en de bijeenkomst van de G20-landen komende weekend terughoudendheid in de hand werken bij beleggers.

De olieprijs (Brent) werd teruggeworpen tot net boven de $49 per vat nadat olieproducent Rusland aangaf een verdere productieverlaging niet te zien zitten.

In de AEX prijkte Galapagos bovenaan met een plus van 1,5%. Het biotechnologiebedrijf kondigde aan een nieuwe Fase 2 studie te beginnen rond ontstekingsremmer filgotinib. Samenwerkingspartner Gilead Sciences leidt de studie.

Aalberts Industries kon 1% bijschrijven. Ook staalfabrikant ArcelorMittal (+0,4%) en verzekeraar Aegon (+0,3%) boekten terreinwinst. Voor de mediaconcerns Wolters Kluwer en RELX werd 0,7% respectievelijk 0,6% meer betaald.

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco onderging een koersverlies van 1,7%. Boskalis werd eveneens 1,7% lager verhandeld nadat analisten van ING het koersdoel verlaagden voor de baggeraar van €31,50 naar €30 bij een ongewijzigd houden-advies.

De lagere olieprijs drukte op de koers van AEX-zwaargewicht Royal Dutch Shell (-0,8%). Digitaal beveiliger Gemalto zakte 0,2% na twee handelsdagen stevig te zijn gestegen door overnamegeruchten.

Midkapper TomTom zat steving in de lift met een koerssprong van 3,9%. Beleggers reageerden enthousiast op de samenwerking die het navigatiwbedrijf is aangegaan met het Chinese internetconcern Baidu voor de ontwikkeling van HD-kaarten bij autonoom rijden. Bonsee benadrukt dat samenwerkingverbanden met bedrijven uit China over het algemeen goed wordt ontvangen en de positie van TomTom wordt versterkt in de concurrentie met branchegenoot Here.

Air France KLM zat in de achterhoede met een koersdaling van 2,9%. Daarmee werd de stijle rit omhoog in de voorbije maanden een halt toegeroepen Fugro moest 0,5% afstaan. Wessanen werd 1,8% minder waard.

Op de lokale markt liet Euronext weten dat de gemiddelde dagelijkse transactiewaarde op de handelsvloeren in Amsterdam, Brussel, Parijs en Lissabon in juni met 1,2% is gedaald ten opzichte van een jaar geleden. Ten opzichte van een maand eerder was er sprake van een daling met 2,7%. Het aandeel Euronext liet fractioneel liggen.

Beursman Geert Schaaij vertrekt als baas van de Verenigde Nederlandse Compagnie (-4,6%). Dat werd bekendgemaakt bij de aankondiging dat het bedrijf drie andere ondernemingen gaat overnemen.

