Na tien minuten handelen stond de AEX-index 0,1% hoger op 511,5 punten. De Midkap steeg 0,1% naar 798 punten.

Elders in de wereld waren er weinig uitschieters op de beurzen. In New York viel woensdagavond wel op dat technologiebeurs Nasdaq 0,7% hoger sloot. Dat was een meevaller voor beleggers nadat technologiefondsen de afgelopen weken onder druk stonden vanwege hun hoge waardering. De Japanse Nikkei-index eindigde vanochtend 0,4% lager vanwege de lagere olieprijs en de spanningen rond Noord-Korea.

Beleggers kijken vandaag onder meer naar de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank. Ook verschijnt vanmiddag het Amerikaanse banenrapport van salarisstrookverwerker ADP.

De markt verwerkt daarnaast nog de vergaderingsnotulen van de Amerikaanse Federal Reserve. Uit de notulen bleek dat de centrale bank mogelijk in september begint met maatregelen om iets te doen aan zijn enorme schuldenlast. De Fed bouwde een omvangrijke balans van $4200 miljard op in de nasleep van de financiële crisis. De aanhoudende geopolitieke spanningen rond Noord-Korea zullen de beurzen ook in de greep houden.

In de AEX was ABN Amro (+1,3%) de grootste stijger. Ook verzekeraar NN (+0,7%) was in trek.

Ahold Delhaize koerste 0,1% in de plus. Ahold-dochter Albert Heijn kondigde aan volgend jaar te gaan proefdraaien met kassaloze winkels. Klanten betalen hun boodschappen dan automatisch via hun mobiel bij het verlaten de winkel. Zij hoeven de boodschappen ook niet meer zelf te scannen.

Onder de hoofdfondsen was kabelaar Altice (-1,4%) een achterblijver. Staalfabrikant ArcelorMittal werd 0,8% minder waard.

In de Midkap was Air France KLM de grote winnaar met een koersstijging van 2,1%. TomTom (+0,1%) gaat samenwerken met Cisco aan een nieuwe technologie om sneller informatie over verkeerstromen te vergaren. Die informatie kan naar wegbeheerders, maar ook naar zelfrijdende voertuigen of andere afnemers van TomTom-diensten.

Value8 zakte 0,9%. Het investeringsbedrijf van topman Peter Paul de Vries blijkt de regels van goed ondernemingsbestuur te hebben overtreden, zo bevestigde toezichthouder AFM.

Roodmicrotec (+4,5%) meldde dat de omzet in de eerste helft van het jaar flink is gegroeid. De chipdienstverlener verwacht dat de omzet over de komende paar jaar ,,substantieel'' zal toenemen. Voor 2017 wordt een toename van de omzet en een verbetering van de resultaten ten opzichte van 2016 voorzien.

