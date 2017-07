Cijfergeweld VS gaat losbarsten

De AEX liet in de voorbije week een wisselend beeld zien. Aan het begin van de nieuwe handelsmaand hadden de koersen nog stevig de wind in de rug gesteund door het meevallend cijfers over de economische bedrijvigheid in de VS, maar de vreugde was van korte duur. De verdere terugval van de olieprijs zorgde al snel voor terughoudendheid in de markt.

De onverwachts sterke stijging van de obligatierentes mede in hand gewerkt door de publicatie van de ECB-notulen die er op wezen dat de ECB zich opmaakt voor een krapper monetair beleid, gaf eveneens de aanzet tot een voorzichtige houding bij beleggers. Het goede Amerikaanse banenrapport op vrijdag bracht de belangrijkste graadmeter in Amsterdam nauwelijks in beweging.

In de komende week is weinig vuurwerk te verwachten bij de macrocijfers. Het zwaartepunt ligt op nieuws over de import- en exportcijfers in China. Daarnaast krijgen beleggers inzage in het vertrouwen bij Amerikaanse MKB-bedrijven die een belangrijke bijdrage leveren aan de werkgelegenheid.

Aanstaande woensdag zal Fed-president Janet Yellen bij het halfjaarlijkse bezoek aan Amerikaanse Congres in Washington mogelijk meer inzage gaan geven over het toekomstige rentepad en de stappen naar de afbouw van de omvangrijke balans. Ook kan zij waarschijnlijk wat meer uit de doeken doen over de ontwikkeling van de economie in de VS.

Verder komt het Amerikaanse cijferseizoen op gang met onder meer de resultaten van PepsiCo en Delta Airlines. De grote Amerikaanse banken Citigroup en JP Morgan zijn op vrijdag aan de beurt met de prestaties over het tweede kwartaal. Nadat de grote banken in de VS zijn geslaagd voor de stresstest van de Federal reserve werden aandeelhouders getrakteerd op dividenduitkeringen. Op het Damrak doet beddenverkoper Beter Bed vrijdag ook boeken open. Rein Schutte van Indexus benadrukt dat de Amerikaanse banken een eerste aanzet geven voor het verdere verloop van het cijferseizoen in de komende weken. Hij verwacht dat bedrijven over het tweede kwartaal overwegend goed hebben gepresteerd ondanks de duurdere euro en de koersen een steun in de rug kunnen gaan geven.

Daarnaast zijn de ogen gericht op de publicatie van de wekelijkse Amerikaanse olievoorraden die weerslag kunnen hebben op de beweging van de olieprijzen.