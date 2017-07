'Openingswinst voor AEX'

Op het Damrak staat Refresco in de schijnwerpers. Topman Hans Roelofs zei in De Telegraaf dat de Franse investeerder PAI geen nieuw bod heeft gedaan op de bottelaar van sappen en frisdranken. Persbureau Bloomberg meldde vorige week dat PAI een nieuw overnamevoorstel op tafel heeft gelegd. Ook wordt er volgens de topman niet gewerkt aan een fusie met de Amerikaanse branchegenoot Cott.

Het Financieele Dagblad meldde dat Amsterdam populair is bij flitshandelaren die door de brexit een nieuwe thuisbasis in Europa zoeken. Ten minste vijf partijen die zich richten op dit type beurshandel hebben zich in de Nederlandse hoofdstad gevestigd of hebben plannen dat op korte termijn te doen.

Sanofi

VolkerWessels zal mogelijk bewegen op een analistenrapport. Kepler Cheuvreux is het volgen van het bouwbedrijf gestart met een koopadvies. Het koersdoel bedraagt 28 euro per aandeel.

De Franse farmaceut Sanofi kondigde aan de Amerikaanse maker van griepvaccins Protein Sciences over te nemen. De overnamesom kan oplopen tot 750 miljoen dollar. Met de aankoop versterkt Sanofi zijn eigen portefeuille aan griepvaccins.

Olie

De Europese beurzen eindigden maandag in de plus. De AEX-index klom 0,4 procent tot 512,05 punten en de MidKap steeg 0,5 procent tot 800,31 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt klommen tot 0,5 procent.

Op Wall Street bleven de koersuitslagen beperkt. De Dow-Jonesindex eindigde vlak op 21.408,52 punten. De bredere S&P 500 won 0,1 procent en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,4 procent.

De euro was 1,1383 dollar waard, tegen 1,1400 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent meer op 44,47 dollar. De prijs van Brentolie klom ook 0,2 procent, tot 46,95 dollar per vat.