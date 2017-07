De AEX-index eindigde bij rustige handel 0,2% lager op 510,99 punten na eerder in de middag op een kleine winst te hebben gestaan. De AMX daalde 0,3% naar 799,52 punten.

Elders in Europa was de stemming ook terughoudend. Frankfurt ging 0,1% achteruit, terwijl Parijs 0,5% moest afstaan.

Stan Westerterp, vermogensbeheerder bij JNVB, benadrukt dat beleggers de kat uit de boom kijken in afwachting van met name de prestaties van een aantal grote Amerikaanse banken later deze week. "De resultaten moeten een bevestiging gaan geven van de opgelopen koersen, maar ook zal worden uitgekeken naar de vooruitzichten die bedrijven naar buiten brengen." Wall Street kleurde bij het slot van de Europese beurzen rood na het nieuws dat de zoon van de Amerikaanse president Donald Trump de mailwisseling online heeft gezet die voorafging aan een omstreden ontmoeting met een Russische advocate.

Verder zijn de schijnwerpers gericht op de toespraken van Fed-voorzitter Janet Yellen morgen en donderdag voor de Amerikaanse politiek in Washington. Westerterp houdt er rekening mee dat Yellen een tipje van de sluiter zal gaan lichten over de stappen naar de afbouw van de balans en de kans op een nieuwe renteverhoging later dit jaar.

Westerterp gaat er van uit dat er een rustige zomer in het verschiet ligt voor de aandelenmarkten. "Er is wat nervositeit in de markt geslopen doordat centrale banken lijken voor te sorteren om de voet van het gaspedaal te gaan halen. Daarnaast zal het cijferseizoen per saldo weinig brandstof geven, al kunnen er individueel grote uitslagen voorkomen."

De olieprijzen veerden in de middag op. Eerder op de dag stonden er nog rode borden nadat het Internationaal Energieagentschap (IEA) voorspelde dat de investeringen in Amerikaanse schalieolie dit jaar met 53% zullen toenemen.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen lag staalproducent ArcelorMittal met een winst van 1,7% aardig in de markt geholpen door aantrekkende staalprijzen na speculatie dat China zijn investeringen in de infrastructuur wil gaan opvoeren. Roestvrijstaalproducent en Midkapper Aperam klom in reactie 2,7%.

Ahold Delhaize dat recent nog hard werd afgestraft vanwege het opschudden van de Amerikaanse supermarktsector behoorde bij de beperkte winnaars. Het aandeel werd 1% meer waard.

De financiële instellingen raakten de winsten overwegend kwijt in de aanloop naar de komende resultaten van een aantal grote Amerikaanse banken later deze week. Aegon leverde en ING leverden beide 0,1% in.

Voedings- en schoonmaakmiddelenproducent Unilever daalde 0,1% ondanks dat ING het bedrijf op de kooplijst heeft gezet. Volgens de bank zijn de winsttaxaties van analisten over het algemeen te laag.

Uitzender Randstad was hekkensluiter met een aderlating van 2,5% in reactie op een adviesverlaging naar 'verkopen' door Deutsche Bank. Analisten houden rekening in het komende jaar rekening met een vertraging van de groei in de uitzendmarkt.

De informatieleveranciers vervolgden hun neergang van de afgelopen weken. Wolters Kluwer en RELX daalden 1,5% respectievelijk 0,8%.

RD Shell liet 0,4% liggen. Boskalis hield de schade beperkt tot een min van 0,3%.

Bij de middelgrote fondsen prijkte Refresco met een min van 3,4% in de onderste regionen. De topman zei in De Telegraaf dat de Franse investeerder PAI geen nieuw bod heeft gedaan op de bottelaar van sappen en frisdranken.

PostNL werd getroffen door winstnemingen en dook 4,7% omlaag. Daarmee smolt de koerssprong van een dag eerder geheel weg. Maandag was de postbezorger nog flink in trek, nadat minister Kamp zei dat er mogelijk minder verplichte bezorgdagen komen, maar in de markt werd met terughoudendheid op de analyse van Kamp gereageerd.

Flow Traders dikte 0,4% aan na een herhaald koopadvies door Degroof Petercam. Vorige week belandde de flitshandelaar op de laagste koers in zijn tweejarige beursbestaan.

Sligro won 1,1%. Afgezien van de combinatie Jumbo en Coop zou ook Plus geïnteresseerd zijn in de supermarkten van de groothandel. OCI kon 1,7% bijschrijven, terwijl Air France KLM na de aanhoudende opmars nog eens 0,4% pluste.

AScX-aandeel Van Lanschot dat in het afgelopen half jaar al uitstekend heeft gepresteerd, werd opnieuw omarmd en kreeg er 4% bij.

