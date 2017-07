Rond half drie stond de AEX 0,1% lager op 511,39 punten. De AMX daalde 0,3% naar 798,77 punten.

Elders in Europa bleven de koersschommelingen eveneens beperkt. Frankfurt en Parijs klommen 0,3% respectievelijk 0,1%.

De olieprijzen zakten iets verder weg. Het Internationaal Energieagentschap kwam vanochtend met de voorspelling dat de investeringen in Amerikaanse schalieolie dit jaar met 53% zullen toenemen.

,,Beleggers kijken deze week uit naar het begin van het cijferseizoen, met name aanstaande vrijdag waar de resultaten van JP Morgan, Citigroup en Wells Fargo woren bekendgemaakt. Het cijferseizoen zal richtingbepalend zijn voor de beurs komende periode", zegt handelaar Bert van der Pol van Mijn Effecten. De Amerikaanse frisdrankreus Pepsico kwam rond de lunch met meevallende cijfers over het tweede kwartaal naar buiten.

,,De markt is ook in afwachting op de toespraken van Fed-voorzitter Janet Yellen woensdag en donderdag. De handel wordt momenteel bepaald door lage volumes, die in de zomermaanden waarschijnlijk laag blijven.”

Bij de Nederlandse hoofdfondsen lag staalproducent ArcelorMittal met een winst van 1,6% aardig in de markt geholpen door aantrekkende staalprijzen na speculatie dat China zijn investeringen in de infrastructuur wil gaan opvoeren. Roestvrijstaalproducent en Midkapper Aperam klom in reactie 1,5%.

Ahold Delhaize dat recent nog hard werd afgestraft vanwege het opschudden van de Amerikaanse supermarktsector zat steviger in de kopgroep. Het aandeel werd 1,4% meer waard

De financiële instellingen waren positief gestemd in de aanloop naar de komende resultaten van een aantal grote Amerikaanse banken later deze week. Aegon en ABN Amro klommen 0,5% respectievelijk 0,4%.

Voedings- en schoonmaakmiddelenproducent Unilever steeg 0,2%, na door ING op de kooplijst te zijn gezet. Volgens de bank zijn de winsttaxaties van analisten over het algemeen te laag.

Uitzender Randstad was hekkensluiter met een aderlating van 2,9% in reactie op een adviesverlaging naar 'verkopen' door Deutsche Bank. Analisten houden rekening in het komende jaar rekening met een vertraging van de groei in de uitzendmarkt.

De informatieleveranciers vervolgden hun neergang van de afgelopen weken. Wolters Kluwer en RELX daalden 1,5% respectievelijk 0,9%.

RD Shell liet 0,6% liggen vanwege een terugval van de oliepijs, terwijl Vopak de schade beperkt hield tot een daling van 0,3%.

Bij de middelgrote fondsen prijkte Refresco met een min van 3% onderaan. De topman zei in De Telegraaf dat de Franse investeerder PAI geen nieuw bod heeft gedaan op de bottelaar van sappen en frisdranken.

PostNL verloor door winstnemingen 2,3%. Maandag was de postbezorger in trek, nadat minister Kamp zei dat er mogelijk minder verplichte bezorgdagen komen.

Flow Traders zakte 0,1% ondanks een herhaald koopadvies door Degroof Petercam. Vorige week belandde de flitshandelaar op de laagste koers in zijn tweejarige beursbestaan.

Sligro breidde de winst stevig uit en won 1,5%. Afgezien van de combinatie Jumbo en Coop zou ook Plus geïnteresseerd zijn in de supermarkten van de groothandel. OCI kon 1,5% bijschrijven, terwijl Air France KLM na de aanhoudende opmars nog eens 1,4% pluste.

AScX-aandeel Van Lanschot dat in het afgelopen half jaar al uitstekend heeft gepresteerd, werd opnieuw omarmd en kreeg er 4% bij.

