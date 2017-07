Rond 15:00 uur stond de AEX-index 1,1% hoger op 516,4 punten. De Midkap noteerde 0,6% in de plus op 804,2 punten.

De koersenborden in Parijs, Londen en Frankfurt stonden 1% tot 1,4% hoger.

De beurzen in Azië sloten vanochtend met bescheiden verliezen.

Wall Street opent de Dow Jones-Index vanmiddag naar verwachting licht hoger, de Nasdaq zelfs stevig hoger. Beurshandelaren in New York zijn vandaag gericht op de verklaring die Fed-voorzitter Janet Yellen gaat afleggen voor het Congres in Washington. Volgens onbevestigde berichten wil president Donald Trump haar volgend jaar bij de centrale bank laten vervangen door zijn economisch adviseur Gary Cohn.

In de AEX stonden bijna alle aandelen in het groen. Baggeraar Boskalis (+2,9%) was de grootste stijger.

De gestegen olieprijs betekende goed nieuws voor Royal Dutch Shell (+1,8%) en SBM Offshore (+2,1%). Shell oefent trouwens de koopoptie uit voor het productie- en opslagschip (FPSO) Turritella. Het schip is nu nog eigendom van een joint venture van SBM Offshore met Mitsubishi Corporation en Nippon Yusen Kabushiki Kaisha. De verkoop levert de joint venture circa $1 miljard op. Analisten zijn verdeeld of deze transactie positief uitpakt voor SBM Offshore.

Supermarktconcern Ahold Delhaize (+1,7%) was eveneens in trek op de beurs. Ook de technologiefonds ASML (+1,7%) had een goede dag. Voedings- en schoonmaakmiddelengigant Unilever steeg 1,2%.

Onderaan stonden de meeste financials, met Aegon (onveranderd) als hekkensluiter.

De Midkap werd aangevoerd door kunstmestbedrijf OCI (+2,9%).

PostNL stond onderaan met een verlies van 0,9% na de stevige koersstijging van begin deze week als gevolg van de plannen voor de Nederlandse postmarkt van minister Kamp (Economische Zaken).

Ordina kwam dinsdagavond met een winstwaarschuwing. Om het tij te keren wil de automatiseerder jaarlijks €5 miljoen bezuinigen. Het aantal managers zal worden teruggebracht en ook op het hoofdkantoor wordt gesneden in het personeelsbestand. Het aandeel Ordina zakte 3,6%.

Value8 koerste 0,4% lager. Twee minderheidsaandeelhouders van Value8-bedrijf Sucraf dreigen met de rechter. Ze vinden dat ze ongelijk zijn behandeld bij de verkoop van een flinke partij effecten,

Het in Amsterdam genoteerde telecombedrijf Veon kondigde aan zijn Russische samenwerkingsverband Euroset met partner MegaFon te beëindigen. Euroset is de grootste telefoonwinkelketen van Rusland. Het aandeel Veon won 3,1%.

