De AEX-index noteerde even na negen uur 0,1% in de plus op 517,29 punten. De Midkap-index ging 0,1% achteruit naar 804,99 punten

Wall Street had gisteravond de wind stevig in de rug geholpen door de terughoudenheid van Fed-president Janet Yellen tijdens een toespraak in Washington over het toekomstige rentebeleid. De aantrekkende olieprijzen droegen ook bij aan het mooie sentiment. De Dow Jones-index tikte met een plus van 0,6% een nieuwe piek aan. De Nasdaq steeg zelfs 1,1%.

De olieprijs (Brent) maakte donderdag een pas op de na de stevige opleving van een dag eerder tot net onder de $48 per vat.

Ook in Azië was de stemming overwegend vriendelijk in navolging van het optimisme bij de Amerikaanse beurzen. De Nikkei-index bleef vanochtend wat achter met een onveranderd slot, terwijl de beurs in Hongkong naar het hoogste niveau in twee jaar klom na meevallende cijfers over ontwikkeling van de Chinese handel.

In de AEX vervolgde Arcelor Mittal de weg stevig omhoog met een winst van 2,4%. Deutsche Bank heeft het staalconcern op de kooplijst gezet. NN Group kon 1% bijschrijven, terwijl Randstad er 0,5% bijkreeg.

ASML koerste 0,2% lager. De winstgevendheid bij de Taiwanse chipproducent TSMC stond onder druk vanwege een zwakke vraag naar smrtphoneschips.

In de Midkap was Wessanen uit de gratie met een verlies van 3,1% na een negatief rapport van ING.

