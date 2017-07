De AEX sloot 0,5% hoger op 519,1 punten. De Midkap-index steeg 0,7% naar 811 punten.

Elders in Europa zette de opmars van de afgelopen dagen ook voorzichtig voort. Parijs en Frankfurt wonnen 0,3% respectievelijk 0,1%.

Vermogensbeheerder Krist Plaizier van Fintessa schreef de opgewekte stemming deels toe aan de afgenomen onrust op het rentefront. ,,De uitspraken van Fed-voorzitter Janet Yellen woensdag droegen daaraan bij. De obligatierentes zijn na de recente stevige stijging ook weer wat teruggevallen. Ten aanzien van Europa denk ik dat de ECB dit jaar niet moet tornen aan het obligatieopkoopprogramma, aangezien de inflatie zich nog ruim onder de doelstelling bevindt."

Obligatiespecialist Kommer van Trigt van Robeco denkt dat beleggers eind dit jaar opnieuw actie van de centrale banken kunnen verwachten. ,,De Fed zal de rente vermoedelijk in december weer verhogen. En ik denk dat de ECB in het vierde kwartaal zal aankondigen met hoeveel het obligatieopkoopprogramma in 2018 omlaag gaat. Ik verwacht dat de maandelijkse aankopen van momenteel €60 miljard in zes tot negen maanden naar nul gaan. Anderzijds reken ik erop dat de ECB de rente pas in 2019 zal verhogen."

Hoewel Van Trigt denkt dat er af en toe renteangst in de markten zal sluipen, heeft hij goede hoop dat de uiteindelijke gevolgen van het minder ruime stimulerende beleid zullen meevallen. ,,We zagen dit ook aan de beperkte reactie van beleggers op de aankondiging van de Fed om de balans te verkleinen. Ik zie de rentes op Europese staatsobligaties dit jaar ook niet veel verder oplopen, misschien komen er vijftien tot twintig basispunten bij op tienjarige Bunds."

Plaizier meent dat beleggers momenteel zeker zo sterk gefocust zijn op de kwartaalcijfers. ,,Vrijdag gaat het cijferseizoen echt van start met de publicatie door drie grote Amerikaanse banken. Ik ben over het algemeen positief gestemd, maar verwacht wel dat Europese bedrijven last hebben gehad van de verzwakte dollar."

In de AEX eindigde Arcelor Mittal met een winst van 2,3% aan kop, gesteund door een koopadvies van Deutsche Bank. Verder bleek dat de Chinese staalexport in het eerste halfjaar met 28% is afgenomen.

Boskalis sloot 1,7% hoger. De baggeraar is dichter bij een lucratieve klus in de Baltische Zee met een waarde van €250 miljoen.

Verzekeraar NN won 1,5%, na door de Amerikaanse bank Bernstein op de kooplijst te zijn geplaatst.

ASML koerste 0,5% hoger, ondanks tegenvallende kwartaalcijfers van de Taiwanese chipproducent TSMC.

Hekkensluiter Galapagos gleed 1,5% onder het slot van de voorgaande dag.

Midkapper BAM steeg 3,6%, geholpen door de bouwopdracht van 125 woningen in Purmerend.

Voedingsmiddelenbedrijf Wessanen daalde 3,8%, na door ING van de kooplijst te zijn gehaald.

De producent van roestvrij staal Aperam zakte 0,7%, na een winstalarm door de Finse concurrent Outokumpu.

