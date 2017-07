De AEX-index noteerde rond kwart voor elf 0,4% in de plus op 518,83 punten. De Midkap-index ging eveneens 0,4% vooruit naar 808,69 punten.

Elders in Europa werd de stemming ook positiever. Parijs won 0,4%, terwijl Frankfurt 0,1% won.

Wall Street had gisteravond de wind stevig in de rug geholpen door de terughoudenheid van Fed-president Janet Yellen tijdens een toespraak in Washington over het toekomstige rentebeleid. De aantrekkende olieprijzen droegen ook bij aan het mooie sentiment. De Dow Jones-index tikte met een plus van 0,6% een nieuwe piek aan. De Nasdaq steeg zelfs 1,1%.

De olieprijs (Brent) deed donderdag een stapje terug na de stevige opleving van een dag eerder en viel terug tot onder de $48 per vat.

Ook in Azië was de stemming overwegend vriendelijk in navolging van het optimisme bij de Amerikaanse beurzen. De Nikkei-index bleef vanochtend wat achter met een onveranderd slot, terwijl de beurs in Hongkong naar het hoogste niveau in twee jaar klom na meevallende cijfers over ontwikkeling van de Chinese handel.

In de AEX vervolgde Arcelor Mittal de weg stevig omhoog met een winst van 3%. Deutsche Bank heeft het staalconcern op de kooplijst gezet.

KPN meldde zich in de kopgroep. Het aandeel van het telecomconcern dikte 1,6% aan.

De koers van Boskalis liep 1,6% op. De baggeraar is dichter bij een lucratieve klus in de Baltische Zee met een waarde van €250 miljoen.

Ahold Delhaize en Unilever raakten eveneens op dreef met plussen van 1% respectievelijk 0,8%.

ASML koerste fractioneel lager. De winstgevendheid bij de Taiwanse chipproducent TSMC stond onder druk vanwege een zwakke vraag naar smartphoneschips.

Hekkensluiter Galapagos gleed 0,7% onder het slot van de voorgaande dag.

In de Midkap was Wessanen uit de gratie met een verlies van 3,1% nadat ING de koopaanbeveling voor het voedingsbedrijf introk.

Corbion kon op kopersinteresse rekenen met een vooruitgang van 1,4%. Air France KLM werd 0,9% meer waard.

Bij de kleinere fondsen viel Beter Bed dat morgen de halfjaarcijfers naar buiten brengt in de smaak. De koers van de beddenverkopers steeg 1,8%.

Docdata werd afgestraft na publicatie van teleurstellende resultaten en dook 7,5% omlaag

